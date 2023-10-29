أخبار مصر اليوم.. تبكير موعد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية.. وأمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب غدا

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

الحكومة: تبكير موعد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية وانتهاء أزمة تخفيف الأحمال قريبا

أزمة انقطاع الكهرباء، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تخفيف أحمال الكهرباء إجراء مؤقت وسينتهي قريبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة": تم زيادة تخفيف الأحمال الكهربائية وفقا للجداول المعلنة قبل ذلك، بحيث تصبح ساعتين متواصلتين بدلا من ساعة، معقبا: "اللى كان بيتقطع عنده الكهرباء الساعة 9 هتبقى من 9 إلى 11، ولكن شركة الإسكندرية أعلنت بأنها ستقوم بتبكير الموعد أي بدلا من 9 الي 10 هتبقى من 8 إلى 10".



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السيسي وبايدن يبحثان مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي

أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة

الحكومة عن انقطاع الكهرباء: نطالب المواطنين بالتحمل لحين تجاوز المشكلة

ازمة انقطاع الكهرباء، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه سيتم تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين فقط وفقا لتوقيتات محددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أوروبا اتجهت الي تخفيض استهلاك الطاقة بقرار سياسي للتخلى عن الغاز الروسي، والتدبير مهم لتحقيق الصالح العام وترشيد الطاقة مسألة هامة لأن أسعار الطاقة أصبحت هائلة وتزيد الأعباء علي موازنة الدولة، وهناك أزمة عالمية في الطاقة تتطلب ترشيد الكهرباء.



خطوات شكوى شركة الكهرباء حال تأخر تركيب العدادات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الخطوات الواجب علي المواطنين اتباعها في حالة تأخر شركة الكهرباء في تركيب عدادات الكهرباء.

وتقدم «فيتو» لقرائها أبرز الخطوات التي يجب اتباعه في حالة تأخر شركة الكهرباء في تركيب عدادات الكهرباء وهي:

تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.

في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء او استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتقديمها بيها لشركة الكهرباء.

صورة من طلب تركيب العداد.

صورة من أي إيصالات مسددة.

يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

طقس الغد، أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية تكون كثيفة على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووالسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وقد تصل لحد الضباب.

غلق طريق شرم الشيخ دهب في الاتجاهين بسبب السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه نظرا لاندفاع سيول على طريق (شرم الشيخ /دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب فقد تم غلق الطريق الساعة 16.15 في الاتجاهين في هذه المسافة.

وجاء ذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لحين انتهاء السيل للحفاظ على أرواح المواطنين، كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الإطماءات من على جانبي في هذه المسافة.

وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويا

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المدعم.

وطالب وزير التموين بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيرًا الى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات، قال وزير التموين إن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية.

الوزراء: ضبط 5938 قضية عدم إعلان عن السعر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر 2023.

السيسي يؤكد لبايدن ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية وإيصال المساعدات لأهالي غزة

أكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.