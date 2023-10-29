الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

غلق طريق شرم الشيخ دهب في الاتجاهين بسبب السيول

طريق دهب،فيتو
طريق دهب،فيتو

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه نظرا لاندفاع سيول على طريق (شرم الشيخ /دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب فقد تم غلق الطريق الساعة 16.15 في الاتجاهين  في هذه المسافة. 

وجاء ذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لحين انتهاء السيل  للحفاظ على أرواح المواطنين، كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الإطماءات من على جانبي في هذه المسافة.

ميناء دمياط البحرى

ومن ناحية أخرى أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية بميناء دمياط البحرى، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء  وفي بداية الجولة التقى وزير النقل برئيس هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها، حيث قدم اللواء بحري أ.ح  أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط عرضًا توضيحيًا تناول خلالة مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م.

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 مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1

 ثم قام وزير النقل بتفقد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.

كما تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

 سكك حديد ميناء دمياط 

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.

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الادارة العامة للمرور ادارة العامة للمرور الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق

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