إيفرتون يفوز على وست هام 0/1 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق إيفرتون، في مضاعفة معاناة مضيفه وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب عليه (1-0)، مساء اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وتقمص دومينيك كالفيرت ليوين، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة (51).

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 10 نقاط في المركز ال16، علما أن هذا هو الانتصار الثالث الذي يحققه في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، و6 هزائم.

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في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن وست هام حقق فوزا وحيدا فقط خلال لقاءاته الست الأخيرة بالبطولة العريقة.

إيفرتون مهدد بخصم نقاط

يواجه نادي إيفرتون أزمة عنيفة، بسبب تهديده بتوقيع عقوبة مغلظة قد تصل إلى خصم عدد كبير من النقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخضع إيفرتون للتحقيق بشأن عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وبعض الانتهاكات والمخالفات، ومن المتوقع صدور حكم بشأن النادي قريبا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المتوقع صدور حكم بشأن الوضع المالي لإيفرتون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بفرض عقوبة ضد إيفرتون.

فيما أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن إيفرتون مهدد الآن بخصم 12 نقطة بتوصية من رابطة الدوري الإنجليزي في قضيته المرفوعة ضدهم بسبب انتهاك قواعد الربح، وهو ما يعرض الفريق لخطر الهبوط للدرجة الأولى، في ظل تراجع النتائج واحتلال المركز الـ16، على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط.

يتم الاستماع حاليًا إلى قضية إيفرتون من قبل لجنة مستقلة حيث خسائر مالية قدرها 304 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.

ويوضح التقرير أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل اللجنة، لكن رابطة الدوري الإنجليزي تسعى لخصم النقاط كعقوبة إذا ثبت أن إيفرتون مذنب.

من جانبه، شدد إيفرتون على أنهم امتثلوا للقواعد ويصرون على أنهم سيدافعون بقوة عن موقفهم.