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رياضة

هالاند يتخطى رقم كريستيانو رونالدو في ديربي مانشستر

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

تمكن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في وضع بصمته في لقاء الديربي، بين فريقه ومضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح هالاند التقدم لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة (26) من علامة الجزاء، بعدما حصل رودري على تلك الركلة بعد تعرضه للإعاقة من قبل راسموس هويلوند، في لقطة لم يحتسبها الحكم في البداية قبل أن يعود لاحتسابها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

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كما سجل هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وبحسب أرقام "أوبتا"، هذه هي أول ركلة جزاء يحصل عليها مانشستر سيتي في البريميرليج على ملعب أولد ترافورد، في 27 مباراة سابقة في المسابقة أمام مانشستر يونايتد.

وبحسب أرقام "سكواكا"، سجل هالاند أهدافا في البريميرليج في ديربي مانشستر (5 أهداف)، أكثر من الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (3).

القيمة السوقية لديربي مانشستر

ويتفوق مانشستر سيتي بدرجة كبيرة على جاره يونايتد في صراع القيمة السوقية، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للأرقام والإحصائيات.

وتقدر إجمالي القيمة السوقية للاعبي يونايتد بنحو 877.3 مليون يورو، بينما تصل في مان سيتي إلى 1.26 مليار يورو كاملة.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي، قائمة أغلى لاعبي الفريقين ويبلغ سعره الإجمالي 180 مليون يورو، بعد مستوياته المذهلة على مدار الموسمين الحالي والماضي تحديدا.

في المقابل، يأتي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على صدارة أغلى عناصر فريقه رغم تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ويقدر سعره بـ75 مليون يورو، وهو أقل من نصف قيمة هالاند.

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