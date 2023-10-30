87.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الاسبوع نسبة % 87.2 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %1.8 والعرب على %11.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 66.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 39.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %85.7 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %6.7 وسجل العرب %7.7 وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6,536.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,064.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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تداولات جلسة نهاية الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.590 تريليون جنيه، لتربح نحو 41 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.37% عند مستوى 23131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.8% عند مستوى 28700 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.36% عند مستوى 9827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% عند مستوى 4317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.64% عند مستوى 6555 نقطة.

أداء منتصف الأسبوع

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.549 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 22377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 27649 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة.

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