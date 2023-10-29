الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خالد صلاح الدين حسونة خطيبًا للجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة

الدكتور خالد صلاح
الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة،فيتو

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 3 نوفمبر 2023م بعنوان: "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بمدينة القاهرة.

وزارة الأوقاف

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من محافظة: (الغربية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية  والمراكز الثقافية 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:     
م الاســــــــم المديرية
1 أحمد محمد فتحي محمد حصان الغربية
2 السيد السعيد عبد القادر السباعي الغربية
3 خالد أحمد السعيد رشوان الغربية
4 محمد المحمدي إبراهيم شاهين الغربية
5 إبراهيم عبد الوهاب محمد أحمد البدوي الغربية
6 بكر عمر إبراهيم جاد الغربية
7 محمود عبدالله فرج رخا الغربية
8 أشرف محمد محمد مبارك الغربية
9 أحمد إبراهيم اليماني بدير الغربية
10 محمد محب عبد ربه الجنك الغربية
11 أحمد إبراهيم عبدالرحمن مرزوق الغربية
12 حسن عبد المنعم مصطفى حسن الغربية
13 شريف عبد المنعم عبد القادر الحويزي الغربية
14 بدر الدين رسمي بدر الدين البهوتي الغربية
15 هاني إبراهيم عبد العزيز البوص الغربية
16 محمود أبو المعاطي عطية جبريل الغربية
17 علي عيد علي مدين الغربية
18 جابر سالم جابر الشرقاوي الغربية
19 محمد شكري عبدالحي أبو حسن الغربية
20 محمد إسماعيل رزق علي الأسعاد الغربية
21 أحمد عبد الحكيم أبو اليزيد حسين الغربية
22 رمزي أحمد رمزي خضر الغربية
23 السيد حسن إبراهيم شلبي الغربية
24 يحيى عطية محمد أبو حليمة الغربية
25 عابد عبد العاطي عامر حسين الغربية
26 عبد الرحمن ربيع محمد عبد الحليم الغربية
27 أحمد أشرف خليفة فايد الغربية
28 ممدوح طلعت عبدالجليل يونس الغربية
29 سعيد صالح عبد الله عطية الغربية
30 وليد السيد عبد الرحيم عبد الجواد الغربية
31 حسن عيد عبد الرحمن  الجزار الغربية
32 عبد الله أحمد ماضي محمد الغربية
33 محمود عبد الفتاح الدسوقي محمود الغربية
34 يس عبد الحميد محمد أبو السعود الغربية
35 أحمد عوض سيد أحمد الزواوي الغربية
36 أحمد محمد صبحي إبراهيم عدس الغربية
37 محمود عبدالعزيز السجيني الغربية
38 محمد أحمد عبد المنصف محفوظ الغربية
39 محمد قطب عبد المعتمد حمد الغربية
40 محمد أحمد أحمد إبراهيم شرف الدين الغربية

Advertisements


 - وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:
1. نسخة من المؤهل أصل.
2.  صورة الرقم القومي.
3. صورتين شخصيتين حديثتين.
4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.

txt

وزير الأوقاف: ما يحدث في غزة قتل ممنهج بدم بارد للأطفال والنساء والمدنيين العزل

txt

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبلة منها 15 مسجدا جديدا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

وزير الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة خطبة الجمعة القادمة مسجد السيدة نفيسة وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: ما يحدث في غزة قتل ممنهج بدم بارد للأطفال والنساء والمدنيين العزل

وزير الأوقاف: التشبث بالأرض والشهادة في سبيل الدفاع عنها من أعلى درجات الشهادة

الأكثر قراءة

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية