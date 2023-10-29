خالد صلاح الدين حسونة خطيبًا للجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 3 نوفمبر 2023م بعنوان: "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بمدينة القاهرة.

وزارة الأوقاف

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من محافظة: (الغربية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية والمراكز الثقافية 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:

م الاســــــــم المديرية

1 أحمد محمد فتحي محمد حصان الغربية

2 السيد السعيد عبد القادر السباعي الغربية

3 خالد أحمد السعيد رشوان الغربية

4 محمد المحمدي إبراهيم شاهين الغربية

5 إبراهيم عبد الوهاب محمد أحمد البدوي الغربية

6 بكر عمر إبراهيم جاد الغربية

7 محمود عبدالله فرج رخا الغربية

8 أشرف محمد محمد مبارك الغربية

9 أحمد إبراهيم اليماني بدير الغربية

10 محمد محب عبد ربه الجنك الغربية

11 أحمد إبراهيم عبدالرحمن مرزوق الغربية

12 حسن عبد المنعم مصطفى حسن الغربية

13 شريف عبد المنعم عبد القادر الحويزي الغربية

14 بدر الدين رسمي بدر الدين البهوتي الغربية

15 هاني إبراهيم عبد العزيز البوص الغربية

16 محمود أبو المعاطي عطية جبريل الغربية

17 علي عيد علي مدين الغربية

18 جابر سالم جابر الشرقاوي الغربية

19 محمد شكري عبدالحي أبو حسن الغربية

20 محمد إسماعيل رزق علي الأسعاد الغربية

21 أحمد عبد الحكيم أبو اليزيد حسين الغربية

22 رمزي أحمد رمزي خضر الغربية

23 السيد حسن إبراهيم شلبي الغربية

24 يحيى عطية محمد أبو حليمة الغربية

25 عابد عبد العاطي عامر حسين الغربية

26 عبد الرحمن ربيع محمد عبد الحليم الغربية

27 أحمد أشرف خليفة فايد الغربية

28 ممدوح طلعت عبدالجليل يونس الغربية

29 سعيد صالح عبد الله عطية الغربية

30 وليد السيد عبد الرحيم عبد الجواد الغربية

31 حسن عيد عبد الرحمن الجزار الغربية

32 عبد الله أحمد ماضي محمد الغربية

33 محمود عبد الفتاح الدسوقي محمود الغربية

34 يس عبد الحميد محمد أبو السعود الغربية

35 أحمد عوض سيد أحمد الزواوي الغربية

36 أحمد محمد صبحي إبراهيم عدس الغربية

37 محمود عبدالعزيز السجيني الغربية

38 محمد أحمد عبد المنصف محفوظ الغربية

39 محمد قطب عبد المعتمد حمد الغربية

40 محمد أحمد أحمد إبراهيم شرف الدين الغربية

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- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1. نسخة من المؤهل أصل.

2. صورة الرقم القومي.

3. صورتين شخصيتين حديثتين.

4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.

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