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رياضة

سمير كمونة يقود الخمس الليبي للفوز على السويحلي

سمير كمونة، فيتو
سمير كمونة، فيتو

الدوري الليبي، نجح فريق الخمس الليبى بقيادة مدربه المصري سمير كمونة في تحقيق الفوز على نظيره فريق السويحلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي.

سمير كمونة يتولى تدريب الخمس الليبى

وكان  سمير كمونة،  نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، قد تولى القيادة الفنية لنادي الخمس الليبى فى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

الجهاز الفني لنادي الخمس الليبي

 

وجاء الجهاز الفني لنادي الخمس الليبي كالتالي:

 سمير كمونة “مدير فني”.

هشام جابر  “مدرب عام”

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كابتن خالد المرغني “مدير الكرة”

أ مجد الشوال “مدرب مساعد ليبي”

صباح شنقوب  “مدرب لحراس المرمى”
الدكتور محمد حسن  “مخطط ومدرب الأحمال” 

 

وبدأ سمير كمونة مشوار التألق في بداية التسعينيات ضمن صفوف المقاولون العرب، وتُوج معه بكأس مصر موسم 1994-95، لينتقل إلى النادي الأهلي ويبدأ رحلة الأمجاد، وتوج مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز موسمين والبطولة العربية مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة وأصبح أحد أهم عناصر خط دفاع منتخب مصر الأول.

 

كان كمونة أحد أهم عناصر منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الأفريقية 1998، ومن خلالها نال فرصة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف كايزرسلاوتيرن الألماني مع زميله هاني رمزي قائد دفاع الفراعنة.

 

كمونة" لعب موسمًا وحيدًا مع كايزرسلاوتيرن الألماني شارك في 19 مباراة بالبوندسليجا، و6 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ومباراة وحيدة في كأس ألمانيا وله هدف في مرمى ميونخ 1860 بافتتاح الدوري الألماني موسم 1998-99، كما له هدف دولي في بطولة كأس القارات بالمكسيك عام 1999، في مرمى صاحب الأرض ومستضيف كأس القارات في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

لعب كمونة لأندية المقاولون العرب والأهلي وكايزرسلاوتيرن الألماني وبورصا سبور التركي والاتفاق السعودي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبتروجت، واعتزل عام 2008.

سمير كمونة يتولى تدريب نادي الخمس الليبي

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