سمير كمونة: أرشح هذا اللاعب ليكون خليفة علي معلول في الأهلي

سمير كمونة، قال سمير كمونة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أنه يتمنى انضمام محمد حمدي ظهير أيسر فريق بيراميدز إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كمونة في تصريحات لفيتو" أن محمد حمدي أنسب بديل لخلافة علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر الذي اقترب من اعتزال كرة القدم.

وواصل كمونه تصريحاته قائلًا" أرى أنه حال عدم نجاح الأهلي في التعاقد مع محمد حمدي وأتصور أن الاتجاه إلى التعاقد مع لاعب أجنبي سوف يكون أفضل لخلافة علي معلول في الجبهة اليسرى للمارد الأحمر.

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نقل معسكر الأهلي إلى المغرب

من ناحية أخرى يسود اتجاه داخل النادي الأهلي لنقل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي كان مقرر إقامته في النمسا إلى المغرب وذلك في ظل صعوبة استخراج التأشيرات إلى جانب ضيق الوقت المحدد لإقامة المعسكر استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

وعلمت فيتو أن مسئولي الأهلي قرروا عرض فكرة أقام معسكر الفريق استعدادا للموسم القادم بالمغرب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وذلك بعدما أشاد بالتجهيزات داخل المغرب خلال فترة مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الدولة المغربية في شهر فبراير الماضي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

وعلمت فيتو أن كولر طلب خوض مباراتين وديتين من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد الذي يشهد خوض العديد من الارتباطات المحلية والقارية.

عقد خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن بيبو اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر إلي النمسا التي يسعي الجهاز الإداري لإنهائها في الوقت الحالي.

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا، بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوى قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا حيث تم وضع اللاعب علي قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلي كأس السوبر الإفريقي.

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي ننطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري.

وعلمت فيتو أن كولر اتفق مع قمصان علي بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ علي سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم.

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من أجل حسم ملف تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وعلمت فيتو أن أفشة وافق علي تمديد تعاقده خلال جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي علي أن يكون هناك جلسة أخرى جديدة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي من أجل حسم هذا الملف.