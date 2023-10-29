الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

مجزرة مرتقبة فى مستشفى القدس، الاحتلال ينفذ حزاما ناريا ويطالب المرضى بالإخلاء الفوري

مستشفى القدس، فيتو
مستشفى القدس، فيتو

تلقى المرضى فى مستشفى القدس بقطاع غزة، منذ قيل، إخطارات بضرورة الإخلاء الفوري، الأمر الذي يشير إلى نية الاحتلال تنفيذ مجرزة إنسانية جديدة بحق سكان القطاع.

إخلاء مستشفى القدس تمهيدا لقصفه

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية"، بدأ الاحتلال الإسرائيلي فى قصف محيط مستشفى القدس بالأحزمة النارية، وأبلغ سكان عدد من المنازل بضرورة الإخلاء.

تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دها أمس السبت، إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة أجراها أمس، إن تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود.

ولفت الوزير الروسي إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

روسيا تحافظ على اتصالات مع الفلسطينين 


وأكد أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

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وقال لافروف، معلقا على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، إن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.

وأضاف: "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

كما لفت لافروف إلى أن موظفي الأمم المتحدة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمتعون بحصانة خاصة، وعلى المنظمة أن تعتني بذلك.

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