الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ

الدكتور هاني سويلم،
الدكتور هاني سويلم، فيتو

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إن قطاع المياه يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة تغير المناخ والحاجة لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع هذا التحدى.

وأوضح في كلمته بمنتدى الاستثمار فى المياه" والذى ينظمه الاتحاد الأوروبى، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه أن تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا فى مصر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، وارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية، بالإضافة للعديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل السيول الومضية، بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل.

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تابع أنه للتعامل مع هذه التحديات فى مصر فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل وأعمال تقييم المنشآت المائية باجمالى 47 ألف منشأ، وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع بهدف رفع كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى، وتطبيق أنظمة الري الحديثة بالارضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات الحماية من اخطار السيول، والتوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب في اليوم، ومحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب في اليوم.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى مجال البحث العلمي فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والتوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إستخدام التحلية فى إنتاج الغذاء.

وأكد على اهمية تحقيق التعاون على المستوى الدولى وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار، وحشد التمويلات اللازمة لقطاعى المياه والمناخ، والعمل على بناء القدرات على المستويين الوطني والدولى لكافة العاملين فى مجال المياه، مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP28 للاستمرار فى العمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قطاع المياه منتدى الاستثمار فى المياه الاتحاد الاوروبي إسبوع القاهرة السادس للمياه

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