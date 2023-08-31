عماد البناني يكشف آخر تطورات أزمة إيقاف القيد بالزمالك (فيديو)

نادي الزمالك، أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك: أن أزمة إيقاف القيد في سبيلها للحل، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ بعض الإجراءات بشأن حل تلك الأزمة.

حل مشكلات فرق نادي الزمالك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": هناك تواصل مع اتحادات اليد والطائرة وتنس الطاولة لحل أي مشكلات عالقة.

مستحقات فريق الكرة

ولفت إلى أن فريق الكرة حصلوا على مستحقاتهم قبل السفر ويتم حاليا التعامل مع المستحقات الخاصة بالمدربين والإداريين الموجودين في كل الألعاب.

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في وقت سابق، أكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك: لم نتخذ أي إجراء بشأن أي لاعب فيما يتعلق بالانتقالات أو خلافه.

موقف مجلس عماد البناني

وعن ملف التجديد لأحمد فتوح وعرض احتراف زيزو، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"مش هنعمل أي حاجة تورط المجلس اللى جاي في أي قرارات لأن الأساس اللي اتفقنا عليه هو تسليم النادي لمجلس منتخب وحل أي مشكلات أو قضايا ضرورية".



تسويات لاعبي الزمالك

وتابع: نعمل حاليا على الانتهاء من التسويات الخاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة، ونتواصل مع أجل انتهاء أزمة إيقاف القيد.



ملف زيزو وأحمد فتوح

ولفت: ناقشنا ملف زيزو وأحمد فتوح مع عبد الواحد السيد والمدير الفني للفريق ونحن مهتمون بالحفاظ على استقرار في الكرة.