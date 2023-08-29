الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

هتعملوا إيه مع زيزو وفتوح؟ رد مفاجئ من عماد البناني (فيديو)

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

نادي الزمالك، أكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك: لم نتخذ أي إجراء بشأن أي لاعب فيما يتعلق بالانتقالات أو خلافه.

 

موقف مجلس عماد البناني

وعن ملف التجديد لأحمد فتوح وعرض احتراف زيزو، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"مش هنعمل أي حاجة تورط المجلس اللى جاي في أي قرارات لأن الأساس اللى اتفقنا عليه هو تسليم النادي لمجلس منتخب وحل أي مشكلات أو قضايا ضرورية".
 

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تسويات لاعبي الزمالك

وتابع: نعمل حاليا على الإنتهاء من التسويات الخاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة، ونتواصل مع أجل انتهاء أزمة إيقاف القيد.
 

ملف زيزو وأحمد فتوح

ولفت: ناقشنا ملف زيزو وأحمد فتوح مع عبد الواحد السيد والمدير الفني للفريق ونحن مهتمون بالحفاظ على استقرار في الكرة.
 

عماد البناني يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

 

وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا اليوم، تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك
 

وكان الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية  لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

 

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

 

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عماد البناني يغادر نادي الزمالك مبكرا لتجنب تكرار تجمعات الأعضاء

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

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