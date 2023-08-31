الخميس 31 أغسطس 2023
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رياضة

بعد حرب الشوارع، فرج عامر عن أزمة أجايي: عايز فلوس مش من حقه ولما رفضنا أصيب بحالة هياج

محمد فرج عامر رئيس
محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، فيتو

محمد فرج عامر، كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النيجيري جونيور أجايي حصل على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن اللاعب توجه للحصول على مستحقاته ورواتبه عن الموسم الجديد، وتم إبلاغه من جانب الإدارة المالية بأنه لم يتم صرف أي شئ للاعبين عن الموسم القادم، وفوجئ بحالة هياج وعصبية من اللاعب النيجيري وقيامه بإتلاف بعض الأشياء داخل النادي.

محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة

 

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم يحدث أي شجار مع أجايي داخل نادي سموحة، اللاعب يريد الحصول على مستحقاته عن الموسم الجديد، وقام بالتوجه لعمل محضر، وحدث تضارب في أقواله ما بين محضر الشرطة والنيابة، وسبق وكرر تلك الواقعة عندما كان لاعبا في الأهلي".

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وأضاف: "معنا إيصال رسمي قام اللاعب بالتوقيع عليه بأنه تسلم 50 ألف دولار عن أخر الدفعات المستحقة عن الموسم الماضي، واللاعب لم يتقدم أي شكاوى للفيفا، لكن محاميه أرسل خطاب وقمنا بالرد عليه، وأجايي أجرى جراحتين لدى أكبر الأطباء في مصر، وتسلم جميع مستحقاته عن السنة الماضية لكنه يريد فلوس عن الموسم الجديد".

وأكمل: "لا نعرف ماذا يريد اللاعب النيجيري ومنذ أن انضم للنادي وهو مصاب ولم نتحدث معه مطلقا بشأن فسخ عقده، رغم أن العقد مُجحف ويحصل على أموال كثيرة، واحترمنا العقد بالكامل معه".

وزاد: "قمنا بتدعيم سموحة بصفقات جيدة، وسموحة سيكون في مركز جيد، وسيظهر بشكل طيب في الدوري".

وتابع: "دوكو دودو يمتلك عرضا من أولمبيك ليون الفرنسي، بـ600 ألف يورو، ولدينا عروض للتعاقد مع صديق إيجولا ولكن لن نفرط فيه، هناك عرض من مصر لضمه، وعرض خارجي مقابل مليون و500 الف دولار، واللاعب طلبه الأهلي في يناير ورفضنا رحيله وفي الصيف لم يتم الحديث عنه مطلقا من النادي الأحمر".

وأشار إلى أن حسين فيصل يمتلك عرض من إسبانيا من نادي أتلتيك بلباو، وهناك مناقشات بشأن اللاعب حاليا، والأهم قيمة العرض والتوقيت.

تعرض النيجيري جونيور أجايي إلى الإصابة بعد تشاجره مع مسؤولي نادي سموحة السكندري جونير خلال زيارته إلى النادي الساحلى للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

زيارة أجايي إلى نادي سموحة انتهت بتحطيم زجاج أحد الأبواب داخل النادي بالإضافة لإجراء اللاعب 22 غرزة طبية في يده.

وخرج أجايي من الجلسة غاضبًا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحطم زجاج الباب بعد دفعه مما تسبب في جرح يده.

 

وانتقل اللاعب بعد ذلك إلى عيادة النادي في سموحة وخضع لـ 22 غرزة طبية في يده.

ومن جانبه قرر نادي سموحة تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة.

 

 

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

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محمد فرج عامر سموحة اخبار الرياضة جونيور اجايي

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