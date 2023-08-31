الخميس 31 أغسطس 2023
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رياضة

غزل المحلة يوافق على انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز

أحمد ميهوب،فيتو
أحمد ميهوب،فيتو

وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب الحصول على كافة الموافقات الفنية والإدارية واللجنة الفنية.

ومن المنتظر أن يتم تدعيم الفريق بحارس  مرمى ثالث ينضم إلى كل من عمرو شعبان ومحمود الحضري حارسي الفريق الأساسيين.

واستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة  على خوض معسكر تحضيري في القاهرة بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد اجتماعه مع مجلس إدارة النادي لمواصلة الاستعدادات لبداية الموسم الجديد حيث سيشارك زعيم الفلاحين في دوري المحترفين بعد الهبوط من الدوري الممتاز.

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ويفتتح نادي غزل المحلة مشواره في أولى جولات دوري المحترفين المقرر انطلاقه في منتصف سبتمبر بمواجهة نادي جمهورية شبين.

ومن المقرر أن يفتتح فريق غزل المحلة مباريات دورى المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.  

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين 
 

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة
2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين  
16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس

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