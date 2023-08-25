القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

يشهد شهر أغسطس الحالي ظاهرة فلكية نادرة، لن تتكرر حتى عام 2032.

ففي ليلة 30 أغسطس، ستستضيف السماء "القمر الأزرق"، أو" البدر الأزرق"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد بدرين (قمرين كاملين).

يذكر أن الفارق بين بدر وآخر يعادل 29.53 يوم، لذلك يتجمع في التقويم خلال فترة 2.7154 سنة بدر إضافي واحد.

ظواهر القمر العملاق الأربعة

ووسط جميع ظواهر القمر العملاق الأربعة التي يشهدها عام 2023، استحوذ شهر أغسطس على اثنتين منها.

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وقد ظهر البدر العملاق الأول في اليوم الأول من شهر أغسطس، والمسمى "قمر سمك الخفش"، وكان أكبر بنسبة 7.1% تقريبًا وأكثر إضاءة بنسبة 15.6% تقريبًا من متوسط القمر المكتمل.

القمر العملاق

ويشير مصطلح القمر العملاق إلى أن القمر يكون عند أقرب نقطة له من الأرض؛ ما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا من القمر المكتمل المعتاد.

ويصل "القمر العملاق الأزرق" إلى ذروة اكتماله في الساعة 1:36 صباحا بتوقيت جرينتش، من يوم 31 أغسطس (9:35 مساء بالتوقيت الشرقي في 30 أغسطس).

ويظهر القمر الأزرق العملاق أكبر قليلًا من المعتاد، على الرغم من أنه ذلك سيكون بنسبة 7% فقط.. وبالعين المجردة، ربما لن يكون هذا الاختلاف في الحجم ملحوظًا، إلا أنه أكبر وألمع قمر عملاق لهذا العام.

زحل

وينضم أيضا إلى القمر الأزرق في أغسطس 2023 ضيف خاص في السماء؛ هو زحل.

ويصير العملاق الغازي الحلقي بعد بضعة أيام فقط من المواجهة، وهي النقطة التي يقع عندها مباشرة قبالة الشمس كما يُرى من الأرض، ما يجعله ساطعًا بشكل خاص في سماء الليل.

وتتكرر الأقمار الزرقاء نسبيا، من الناحية الفلكية، مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات. وكان آخر ظهور للقمر الأزرق في أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يشرق القمر الأزرق القادم في أغسطس 2024، في حين لن يتكرر ظهور القمر الأزرق العملاق حتى عام 2032.