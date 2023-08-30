الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القمر يقترن مع لؤلؤة المجموعة الشمسية الليلة

اقتران القمر وزحل،
اقتران القمر وزحل، فيتو

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، إن القمر  يشرق مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) ليلة اليوم، حيث نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي..

 


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وأوضح تادرس أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 31 أغسطس، ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

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ويبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة


وقال تادرس إن القمر الأزرق هو ثالث قمر عملاق بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو القمر أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد


وأوضح أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

 

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مشاهدة الظواهر الفلكية

وأوضح تادرس أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال ولا يوجد علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من علم الفلك بل من التنجيم  والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.


وأوضح أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين

وأكد أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء  علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا. 
 

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس الظواهر الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية القمر الأزرق الأقمار التابعة لكوكب زحل

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