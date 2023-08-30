الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا تسعى لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على مالي

الحبوب، فيتو
الحبوب، فيتو

تضغط روسيا على مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي، ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في أغسطس  2024.

 

وطرحت روسيا مشروع القرار لمنافسة نص آخر يهدف لتمديد نظام العقوبات والمراقبة المستقلة لعام آخر، لكنه يبدي الاستعداد أيضًا لمراجعة الإجراءات.

 

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على مشروعيْ القرارين بهذا الشأن في وقت لاحق الأربعاء.

 

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ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

 

وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس، في يونيو، لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها ولديها نحو ألف مقاتل في البلاد.

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