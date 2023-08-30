روسيا وتركيا تبحثان مقترحًا بديلًا عن صفقة الحبوب

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، سيبحثان مقترحًا روسيًا بديلًا عن اتفاقية البحر الأسود للحبوب خلال لقاء مرتقب.

وانسحبت روسيا، الشهر الماضي، من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من قِبل تركيا، والأمم المتحدة، ومكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.

وجاء في بيان للخارجية للروسية: "يعتزم وزيرا خارجية روسيا وتركيا العمل على معايير تنفيذ مبادرة الرئيس الروسي لتنظيم توريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفّض".

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وأضاف البيان: "الاتفاقية ستكون بدعم مالي من دولة قطر، وستتم معالجة الكمية المورَّدة داخل الشركات الروسية، وسيتم إرسالها إلى البلدان الأكثر احتياجًا.. روسيا تعتبر هذا المشروع بديلًا عمليًا أمثل لصفقة البحر الأسود".

وتابع البيان: "لافروف ينوي أن يوضح لنظيره التركي أن روسيا تعتبر جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا بمثابة ناقلات محتملة للشحنات العسكرية".