الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد ميدانيًّا عددًا من مشروعات التطوير بفايد (صور)

جانب من الجولة التفقدية،
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ميدانيًا عددًا من مشروعات تطوير الطرق والميادين العامة بمركز ومدينة فايد؛ لخدمة المواطنين والتيسير عليهم. 

الكشف على 1682 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

ضبط ربع طن أسماك فاسدة خلال حملة في الإسماعيلية

أبرز المرافقين خلال الجولة 

وذلك بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة فايد، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، معاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، ومدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة الإسماعيلية.  

Advertisements

جانب من الجولة التفقدية، فيتو
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

بداية الجولة الميدانية 

استهلَّ نائب محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد أحد الطرق المقترح رصفها خلال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لمشروعات رصف الطرق، ليكون مدخل جديد لمدينة فايد من طريق الإسماعيلية– السويس الصحراوي؛ لتسهيل حركة السيارات والمواطنين من وإلى المدينة، والذي وجَّه بأرجائه للنصف الثاني من الخطة الاستثمارية لحين الانتهاء من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة فايد.  

جانب من الجولة التفقدية، فيتو
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

تلا ذلك تفقد ميدان "قمة فايد"، حديقة مجلس المدينة، ميدان محطة فايد، ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية برفعها مساحيًّا وعمل التصميمات الهندسية المقترحة لها؛ تمهيدًا لتطويرها بما يتناسب مع الطابع الحضاري لمدينة فايد. 

جانب من الجولة التفقدية، فيتو
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

تفقد شاطئ الياسمين على البحيرات المرة 

ثم توجه نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، لشاطئ الياسمين على البحيرات المرة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، لتفقده ميدانيًا تمهيدًا لدراسة كيفية استغلاله لخدمة مواطني مركز ومدينة فايد، ومواطني المحافظات الأخرى الوافدين للمدينة خلال فصل الصيف. 

جانب من الجولة التفقدية، فيتو
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

كما تفقد "عصام" أعمال رصف طريق بر أيمن ترعة المنايف، بداية من طريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي، وحتى مدخل قرية سرابيوم بإجمالي طول ٨ كيلومتر، والتي تشمل توسعة الطريق، حماية الجسور، إنشاء شبكة إنارة عامة جديدة، إنشاء شبكة مياه شرب جديدة، بإجمالي عرض ١٨ متر، منها ١٠ أمتار أسفلت صافي و٤ أمتار حماية على الجانبين. 

جانب من الجولة التفقدية، فيتو
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

بجانب تفقد ميدان سرابيوم الرئيسي، والذي وجَّه نائب محافظ الإسماعيلية بتطويره ورفع كفاءته والمنطقة المحيطة به، ليكون واجهة مشرفة لقرية سرابيوم ومواطنيها.  

جانب من الجولة التفقدية، فيتو
جانب من الجولة التفقدية، فيتو

وفي ختام جولته، أكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة مراجعة كافة المرافق من مشروعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، والاتصالات قبل البدء في رصف أي طريق، طبقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية. 

 

جانب من الجولة التفقدية، فيتو

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، لتفقد الطرق والميادين المقترح تطويرها ورصفها ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ودراستها ميدانيًا لمعرفة مدى جدواها وخدمتها للمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، والتأكد من إنهاء كافة مشروعات المرافق العامة بها قبل إقرارها في الخطة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

فايد مركز ومدينة فايد نائب محافظ الاسماعيلية الاسماعيلية الطرق الميادين تطوير الطرق والميادين بفايد

مواد متعلقة

الكشف على 1682 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

تشكيل لجنة للعلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لفتح آفاق استثمارية جديدة 

ضبط ربع طن أسماك فاسدة خلال حملة في الإسماعيلية

اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة ثلاثة سنوات من هيئة الرقابة الصحية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية غدا

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم، وكيلو الدواجن يسجل هذا السعر

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

قائد انقلاب الجابون: لم أعلن نفسي رئيسا للبلاد

Advertisements

منوعات

المزيد

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

دكتور فوتوشوب، مصري يزور شهادة دكتوراه لمزاولة مهنة التدريس الجامعي في ليبيا

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص مشهور في المنام وعلاقته بالأخبار السارة والهيبة والوقار

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية