كأس الرابطة الإنجليزية، تشيلسي يتعادل مع ويمبلدون 1-1 في الشوط الأول

كأس الرابطة الإنجليزية، تعادل تشيلسي مع فريق ويمبلدون بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراة الفريقين بالدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية للأندية.

وتقدم ويمبلدون بالهدف الأول عن طريق جيمس تيلي من ضربة جزاء قبل أن يتعادل البلوز عن طريق نوني مادويكي من ضربة جزاء أيضا.

لعنة مدرب تشيلسي

أنهى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي اللعنة التي صاحبت الفريق في معقله مع مدربيه السابقين، سواء جراهام بوتر أو فرانك لامبارد.

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وحقق تشيلسي، انتصاره الأول هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه لوتون تاون في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وبدأ الفريق اللندني، موسمه بالتعادل مع ليفربول قبل الخسارة أمام وست هام يونايتد، لكن فوزه ساعده على الوصول للنقطة الرابعة.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى كسر تشيلسي نحسه بملعب ستامفورد بريدج، بتحقيق فوزه الأول عليه منذ 4 مارس الماضي.

وجاء انتصار تشيلسي بعد 8 مباريات متتالية، تعادل في 5 منها، وخسر في 3 أخرى.

وحقق تشيلسي الفوز الأول في الدوري على حساب لوتون تاون 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ولوتون تاون

وأحرز رحيم سترلينج ثنائية لفريق تشيلسي في الدقيقتين 17 و68، فيما عزز نيكولاس جاكسون تقدم البلوز بالهدف الثالث في الدقيقة 75 ليحصد تشيلسي أول فوز بالدوري هذا الموسم ويصل للنقطة الرابعة بعدما تعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى وتلقى الخسارة في الجولة الثانية أمام وست هام 3-1.

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، كشف عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه لوتون تاون على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة النجم الإكوادوري، مويسيس كايسيدو، القادم هذا الصيف من برايتون.

تشكيل تشيلسي

سانشيز - ديساسي - سيلفا - كولويل - جوستو - فيرنانديز - جالاجار - كايسيدو - تشيلويل - سترلينج - جاكسون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي: بيرجستروم - بيتش - هومفريس - كوكوريا - ماتسين - أوجوشوكو - موريرا - مادويكي - بورستو.

تشكيل لوتون تاون

كامينسكي - كابوري - بوركي - لوكير - بيل - جيليس - ناكامبا - باركلي - تشونج - موريس - أديبايو.