الأمم المتحدة تدين انقلاب الجابون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته الشديدة للانقلاب في الجابون، ودعا الانقلابيين إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو وأفراد أسرته.

تطورات الوضع في الجابون



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يتابع عن كثب تطورات الوضع في الجابون.

ويدين بشدة محاولة الانقلاب كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات. كما يدعو الجيش والأمن لضمان سلامة رئيس الجمهورية الجسدية وعائلته".

وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الجابون صباح اليوم الأربعاء في بيان عبر محطة "جابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

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من ناحية أخرى أعلن الانقلابيون في الجابون أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليجوي نغويما رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.



الجنرال بريس أوليغوي نجويما رئيسا للفترة الانتقالية بالجابون



وقال المتحدث باسم الانقلابيين لقناة تلفزيونية محلية: "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورؤساء الأركان. تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أوليغوي نغويما رئيسا لفترة انتقالية".



انقلاب الجابون



انقلاب الجابون صباح اليوم تسبب في حالة من لفت الأنظار مرة أخرى إلى القارة الأفريقية التى لم يمر عليها عدة أيام منذ انقلاب النيجر وبدأ الاهتمام في البحث عن دولة الجابون وموقعها بالقارة الإفريقية وأهميتها.

تقع الجابون غرب وسط إفريقيا، وتعد إحدى أكثر دول المنطقة ازدهارًا، والأعلى في مؤشر التنمية البشرية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة - إلى جانب الموارد الطبيعية الوفيرة، خاصة النفط، حتى أنها باتت تعرف بـ"عملاق النفط" الإفريقي.

وتبلغ مساحة الجابون 270 ألف كم2 تقريبًا، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب، استقلت عن فرنسا عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بداية من ليون مبا عام 1961. المتهم بتطبيق نظام حكم "ديكتاتوري سعى لضمان المصالح الفرنسية". وبعد وفاته عام 1967 حل مكانه عمر بونغو حتى وفاته عام 2009. ثم نجله الرئيس الحالي علي.



اللغة الرسمية في الجابون

ويشار إلى أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للجابون، ومعها العديد من اللغات المحلية، ويتكلم 80% من السكان الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية.

وتتمتع الجابون بثروة نفطية هائلة، منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1931، ما جعلها ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعادت الجابون رسميًا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" عام 2016، بعد أن كانت عضوًا سابقًا فيها بين 1975 و1995، وتركت مؤقتًا بسبب الرسوم السنوية المرتفعة، بحسب تقرير سابق لصحيفة "الشرق الأوسط".

وبلغ إنتاج الجابون من الغاز الطبيعي 454 مليون متر مكعب بنهاية 2021، ارتفاعًا من 80 مليون متر مكعب فقط في 2010، وفقًا لتقرير "أوبك" السنوي. وهي تمتلك 26 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية 2021، معظمها في حقول النفط. وتعتمد الحكومة الجابونية بشكل كبير على إيرادات النفط الخام، والتي تمثل مع إيرادات السوائل الأخرى قرابة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ثم إن صادرات الغابون من النفط والسوائل الأخرى شكّلت ما يقرب من 79% من إجمالي إيرادات الصادرات خلال عام 2021.

