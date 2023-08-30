الجابون بلاد الفرص الضائعة في وسط إفريقيا.. تتمتع بثروة نفطية هائلة ومناظر سياحية ساحرة.. وحكمها 3 رؤساء فقط منذ الاستقلال

استيقظ العالم صباح اليوم الأربعاء على انقلاب على حاكم دولة أفريقية جديدة هو الثاني خلال شهر، إذ أعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الجابون في بيان تلي عبر محطة "جابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية.

الانقلاب العسكري في الجابون

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب سياسات غير مسئولة تتمثل في تدهور متواصل للحماية الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

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إنهاء النظام القائم للرئيس علي بونجو



وأعلنت مجموعة العسكريين أيضا في بيان إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى "إنهاء النظام القائم" للرئيس علي بونجو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونجو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

الجابون.. الدولة الأعلى في مؤشر التنمية

تعد الجابون، الواقعة في غرب وسط أفريقيا، إحدى أكثر دول المنطقة ازدهارًا، والأعلى في مؤشر التنمية البشرية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وساعد في ذلك الكثافة السكانية الصغيرة - التي تقدر بنحو مليوني نسمة - إلى جانب الموارد الطبيعية الوفيرة، خاصة النفط، حتى إنها باتت تعرف بـعملاق النفط الأفريقي.

الجابون، فيتو

تبلغ مساحة الجابون 270 ألف كم2 تقريبًا، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب، استقلت عن فرنسا عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بداية من ليون مبا عام 1961. المتهم بتطبيق نظام حكم -ديكتاتوري سعى لضمان المصالح الفرنسية-.

وبعد وفاته عام 1967 حل مكانه عمر بونجو حتى وفاته عام 2009. ثم نجله الرئيس علي بونجو – الذي تعرض للانقلاب اليوم الأربعاء-.

ويشار إلى أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للجابون، ومعها العديد من اللغات المحلية، ويتكلم 80 % من السكان الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية.

انقلاب الجابون، فيتو



ثروة نفطية هائلة بالجابون

تتمتع الجابون بثروة نفطية هائلة، منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1931، مما جعلها ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الجابون..عضو في منظمة أوبك



ولقد عادت الجابون رسميًا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 2016، بعد أن كانت عضوًا سابقًا فيها بين 1975 و1995، وتركت مؤقتًا بسبب الرسوم السنوية المرتفعة. هذا، وبلغ إنتاج الجابون من الغاز الطبيعي 454 مليون متر مكعب بنهاية 2021، ارتفاعًا من 80 مليون متر مكعب فقط في 2010، وفقًا لتقرير «أوبك» السنوي.

الجابون تمتلك كميات غاز هائلة



وتمتلك الجابون 26 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية 2021، معظمها في حقول النفط. وتعتمد الحكومة الجابونية بشكل كبير على إيرادات النفط الخام، والتي تمثل مع إيرادات السوائل الأخرى قرابة 45 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ثم إن صادرات الغابون من النفط والسوائل الأخرى شكّلت ما يقرب من 79 % من إجمالي إيرادات الصادرات خلال عام 2021.

الجابون، فيتو



الجابون..تتمتع بطبيعة ساحرة

من ناحية أخرى، صنفت الجابون في المرتبة الـ21 من أصل 53 دولة أفريقية في مؤشر إبراهيم للحكم الأفريقي في عام 2009. وهو مقياس شامل للإدارة الأفريقية مبني على المتغيرات المختلفة التي تعكس نجاح الحكومات في توفير السلع الأساسية لمواطنيها. وهي، بجانب النفط والغاز، تتمتع بطبيعة ساحرة، يمكنها الترويج لها وزيادة النشاط السياحي، فهي واقعة على ساحل المحيط الأطلسي بوسط أفريقيا، وبفضل مناخها الاستوائي تغطي الغابات المطيرة 85 % من أراضيها، وتشتهر بأعشاب السافانا وأشجار المانغروف (القُرم) والبحيرات والشواطئ، مما يجعلها موئلًا مثاليًا لأنواع مختلفة من الحيوانات والزواحف. وسبق للرئيس السابق عمر بونجو أن طرح عام 2002 الجابون على الخريطة كوجهة سياحة بيئية مستقبلية من خلال تخصيص أكثر من 11 % من أراضيها جزءًا من نظام الحديقة الوطنية -مع 13 حديقة في المجموع-، وهذه واحدة من أكبر النسب من الحدائق المماثلة في العالم.



أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه

ناشد رئيس الجابون، علي بونجو، الذي أطيح به، اليوم الأربعاء، من وصفهم بالأصدقاء، مساعدته في إحباط انقلاب قادته ضده.

وقال بونجو في أول ظهور له بعد الانقلاب: «أنا موجود في مقر إقامتي ولا أدري ماذا يحدث، وابني محتجز في مكان ما وزوجتي مفقودة».

ودعا رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، جميع الأصدقاء إلى «رفع أصواتهم» وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بونجو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: أنا علي بونجو أونديمبا، رئيس الجابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي.

من مقر اقامته الجبريه

رئيس #الجابون علي بونغو أونديمبا يناشد الدعم الدولي بعد الانقلاب العسكريpic.twitter.com/VlrHY0zUpL — “ شيء من حتّى” (@dr_panadolx2) August 30, 2023



ووُضع رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية محاطًا بعائلته وأطبائه، في حين أوقف أحد أبنائه بتهمة «الخيانة العظمى»، على ما أعلن، اليوم الأربعاء، العسكريون الذين نفذوا انقلابًا صباحًا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خروج حشود من المواطنين في الجابون إلى الشوارع احتفالا بانتهاء حكم آل بونجو، مرددين النشيد الوطني مع الجنود.

ودعا معسكر المرشح الرئاسي المعارض في الجابون ألبرت هوندو رئيس البلاد علي بونجو إلى نقل السلطة دون إراقة دماء.

انتخابات الجابون، فيتو



انتقال السلطة في الجابون دون إراقة دماء



وذكر الموقع الإلكتروني لراديو “Europe 1”، أن معسكر هوندو طلب تنظيم انتقال للسلطة دون إراقة دماء.

وكان هوندو قد تم اختياره مرشحا رئيسيا للمعارضة قبل 8 أيام فقط من الانتخابات بعد معركة مريرة بين 6 مرشحين.

وكان قادة التمرد في الجابون قد دعوا بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

الاستيلاء على السلطة فى الجابون

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

إغلاق حدود الجابون وحل مؤسسات الدولة

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

