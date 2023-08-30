استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم مدينة القدس المحتلة، معروف الرفاعي لموقع قناة الغد: “إن الشاب الفلسطيني الذى تعرض لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال استشهد، بعد أن تركه جنود الاحتلال دون تقديم إسعافات له”.

تنفيذ عملية طعن في محطة القطار الخفيف بالقدس المحتلة

وأطلق جنود الاحتلال النار على الشاب الفلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في محطة القطار الخفيف بالقدس المحتلة.

وذكر موقع حدشوت بتاخون سدي العبري، أن شاب فلسطيني، استشهد بالقرب من محطة القطار الخفيف في شارع شفيتي إسرائيل بالقدس بعد قيامه بعملية طعن وإصابة مستوطن.

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وأوضحت نجمة داود الطبية الإسرائيلية، أن مستوطن (25 عاما) أصيب بجروح متوسطة بعدة طعنات بظهره في القدس، وتم نقله لمستشفى شعاري تسيديك.

من جهتها قالت القناة 14 العبرية: “إن منفذ عملية الطعن في القدس تنكر بزي حريدي”.