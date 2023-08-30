جيش الاحتلال يصيب فلسطينيًا بعد محاولة دهس جنود قرب الخليل

أطلق جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على فلسطيني كان يقود سيارته، قرب مستوطنة "بيت حجاي" جنوب الخليل، قالوا إنه حاول دهس جنود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار باتجاه سائق سيارة فلسطينية، بعد محاولته دهس مجموعة من الجنود على مفترق 200 قرب مستوطنة "بيت حجاي" جنوب الخليل.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مدخل مخيم "الفوار"، وشهدت المنطقة انتشارًا كثيفًا لعناصر الجيش الإسرائيلي على الطريق الالتفافي جنوب مدينة الخليل وشرقها.

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وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أنه تم نقل الشاب الفلسطيني المصاب قرب مستوطنة "بيت حجاي" إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وحالته الصحية مستقرة.