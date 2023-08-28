الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

زاهي حواس يوجه رسالة عاجلة لوزير الآثار: آثارنا بتتسرق (فيديو)

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو

الآثار المصرية، طالب الدكتور  زاهي حواس عالم المصريات، وزير السياحة والآثار، بالاجتماع بطريقة مصغرة في وجود الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لبحث صيغة لمطالبة اليونسكو بعودة حجر رشيد، وآثارنا من المتحف البريطاني.

 

حجر رشيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية، ويجب بشتى الطرق المطالبة بعودته لمصر".

 

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سرقة الآثار المصرية 

ولفت إلى أن سرقة مجموعة كبيرة من الآثار المصرية من المتحف البريطاني جريمة في حق مصر والمجتمع الدولي، معقبا: "آثارنا بتتسرق ولازم نتحرك".

مشكلة المتحف البريطاني

وتابع: لو طالبنا بحقوقنا بقوة سنعيد آثارنا من المتحف البريطاني، لأن هناك سرقة كبيرة ومتعمدة للاَثار المصرية.

زاهي حواس يطالب بتنظيم مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني

مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة، تفاصيل سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني

سرقة المتحف البريطاني

في وقت سابق، قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن ما حدث من سرقة المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، مشيرا إلى أن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

 

وأكد حواس أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، مؤكدًا أن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.

 


واقعة سرقة المتحف البريطاني 

وأشار حواس إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم،  ولابد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.

 

وطالب حواس منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار بضرورة تنظيم مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني خاص أنه غير أمين على هذه الآثار.

 

واعترف رئيس أمناء  المتحف البريطاني، جورج بسرقة 2000 قطعة من المتحف، مؤكدا أنه تم استعادة عدد قليل منها فقط.

 

تهريب 2000 قطعة آثار من المتحف البريطاني 

وقال رئيس أمناء المتحف البريطاني إن شخصا من داخل المتحف هو المسؤول عن تلك السرقة، مؤكدا أن المتحف لا يمتلك سجلات تغطي كافة القطع الأثرية المتواجدة به.

 

وأكد جورج أوزبورن في حديث له مع  الإذاعة البريطانية بي بي سي أن  سمعة المتحف تضررت بسبب سوء تعامله مع السرقات، وهو ما أدى إلى استقالة مديره وأثار تساؤلات حول الأمن والقيادة.

 

وفي حديث نقلته عنه البي بي سي، قال رئيس أمناء المتحف البريطاني، إن القطع الأثرية التي سرقتها تشمل مجوهرات ذهبية وأحجارا كريمة وأثار يصل عمرها إلى 3500 عام.

 

آثار مهربة يرجع تاريخها لأكثر من 3500 عام 

وأضاف جورج أوزبورن: "نعتقد أننا كنا ضحية السرقات على مدى فترة طويلة من الزمن، وبصراحة، كان من الممكن فعل المزيد لمنعها. لكنني أعدك بهذا: هذه الفوضى سنوقفها".

 

وتقدم مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر باستقالته، معتذرا عن عدم أخذه على محمل الجد تحذير مؤرخ فني بأن قطعا أثرية من مقتنيات المتحف تباع.

 

وفي عام 2021، أبلغ المؤرخ الفني والتاجر البريطاني- إيتاي جراديل رؤساء المتحف أنه يتشكك في وجود أثار تم تهريبها من المتحف، لكنهم أكدوا له أنه لا يوجد شيء خاطئ.

 

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