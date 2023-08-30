الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: 22 جنيها سعر كيلو الأرز في بطاقات التموين (فيديو)

أسعار الأرز، فيتو
أسعار الأرز، فيتو

بطاقات التموين، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة: "الزيت والسكر هما أهم سلعتين متوفرتين على البطاقة التموينية حاليا".

 

سعر الأرز المتوفر ببطاقات التموين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "الأرز المتوفر على البطاقات التموينية حاليا بسعر 22 جنيها للكيلو وليس بسعر 12.60 قرشا".
 

سعر كيلو الأرز الحر 

ولفت إلى أن الأرز المدعم بسعر 12.60 قرشا لم يعد موجودا بمنظومة البطاقات التموينية هذا الشهر، ولكن يتم توفيره بسعر 22 جنيها.
 

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توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

بدون الأرز، قائمة السلع التموينية الجديدة خلال شهر سبتمبر 2023

 

أسعار السلع التموينية، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة المقبل، صرف مقررات شهر سبتمبر 2023  لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.

 

رفع الأرز من بطاقات التموين

وتشهد قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 تغييرا في عدد السلع، وتم رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية على بطاقات التموين، وطرحها كسلعة حرة تصرف على منظومة فارق نقاط الخبز، ليصبح عدد السلع 30 سلعة تموينية بدلا من 31 سلعة بعد رفع الأرز.

 

صرف السلع التموينية بدون الأرز

 

وأضافت، أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي يتم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أي شكاوى.

وتقوم وزارة التموين بصرف الاستعاضة السلعية الأولي والتي تمثل 25% من قيمة الربط التأميني كل تاجر.

أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023

 

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 البالغ عددها 30 صنفا على النحو التالي:

 

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات

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