المطران يوناثان، اللحن المقدس في سجون السياسة الأوكرانية

في أوائل يناير من العام الجاري 2023, برز اسم يوناثان مطران تولشينسكي وبراتسلاف، بين 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة للبطريركية الأرثوذكسية الروسية كان قد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجميد جنسيتهم.

ووقع زيلينسكي على المرسوم رقم 898/2022 الخاص بذلك في يوم 28 ديسمبر من العام الماضي، لكن لم يعلن ذلك على الملأ لأنه يحتوي على معلومات شخصية.

تهمة المطران يوناثان

ووجهت المخابرات الأوكرانية إلى المطران يوناثان ورجاله وابرزهم الأسقف يرغي نائب إيبارشية تولشينسك، تهمة الخيانة العظمى، بالإضافة إلى امتلاكه جواز سفر روسي.

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منذ أن تجمدت جنسية المطران يوناثان ظلت الأمور هادئة حتى صدر حكم في 7 أغسطس الجاري على مطران الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما تمت إدانته بموجب أربع مواد من القانون الجنائي الأوكراني: بسبب أفعال تهدف إلى تغيير النظام الدستوري أو الإطاحة به بالقوة، والتعدي على السلامة الإقليمية وحرمة أوكرانيا، وانتهاك المساواة بين المواطنين اعتمادا على العرق أو القومية أو الانتماء الجغرافي، وكذلك تبرير الاعتراف بالإنكار القانوني للعدوان المسلح ضد أوكرانيا.

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الحكم كان بمثابة صدمة في ظل تحول رجال الدين إلى ضحايا للصراعات السياسية، وعليه خرج عدد من القادة الدينيين في مناطق متفرقة لادانة الحكم الصادر ضد المطران يوناثان..

وأعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن "حزنه العميق لاضطهاد المطران يوناثان المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات".

وأرسلت الكنيسة احتجاجا إلى السفارة الأوكرانية بالقاهرة بشأن اضطهاد تولتشينسكي وبراتيسلافا يوناثان، وأعلن عن ذلك البابا تواضروس الثاني في رسالة إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، كذلك تحدث بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية رئيس الأساقفة أنسطاسيوس أسقف تيرانا وعموم ألبانيا.

المؤلف الموسيقى

المطران يوناثان الذي عرف بحبه الشديد للموسيقى، عانى من تضييق على خلفية اتهامات بتمجيد القوات الروسية وتأجيج الانقسامات الدينية.

ويؤمن تماما المطران يوناثان أن الاتهامات الموجهة اليه والتي انتهت بيه في السجن لها علاقة بأمر سياسي وليس كما يزعم البعض.

وفي 9 أغسطس، خاطب البطريرك كيريل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية، وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المنظمات الدولية برسائل تحدث فيها عن اضطهاد يوناثان.

واستند المطالبين بتدخل المجتمع الدولي إلى كون الأسقف مسن ومصاب بمرض خطير.

وعرف المطران يوناثان بحبه للموسيقى، وله العديد من المؤلفات الموسيقية الكنسية مما زاد شهرته في العالم الأرثوذكسي.

من جانبها علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار زيلينسكي بالقول: "هذه هي الشيطانية بالذات".