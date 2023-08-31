تفاصيل أزمة قراءة القرآن على أنغام العود.. نقابة القرّاء تحرك دعوى قضائية ضد أحمد حجازي.. وجمعية المؤلفين والملحنين تدخل على الخط

حالة من الجدل، تسبب فيها مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك لملحن يعرف باسم أحمد حجازي، ظهر وهو يتلو الآية 81 من سورة يس "أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ"، على أنغام العود، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى يثير غضب المصريين



وبرغم تبريرات صاحب فيديو تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى، لكن مقطع تلحين القرآن أثار غضبًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الله طالب قراء القرآن بترتيله ولم يطالبهم بتلحينه.

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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RHau9HvqDD3CVD9Tb6RG1cdvPZA86E8nYpNPDkDUXQUrTSpmmTE9FbsF1Hmad9TDl&id=100027601523455&mibextid=Nif5oz

وعلق علي عبد الحميد على فيديو تلحين القرآن فقال: "أستغفر الله العظيم ربنا سامحنا وأغفر لنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا اللهم إني بريء مما يفعلون".

ورد أبو يوسف محمد ربيع قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين"

أول تحرك رسمي من نقابة القرّاء ضد "ملحن القرآن"

ومن ناحية أخرى كلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي (ملحن ممسكا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى).



قال الشيخ محمد حشاد لقد قضيت يوم أمس الثلاثاء في الرد على المداخلات التليفزيونية وأكدت فيها أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل.



وتابع: ولأهمية الموضوع فقد شارك فى المداخلات التليفزيونية العديد من السادة العلماء ونقيب القراء ونقيب الموسيقيين وغيرهم. كل هذا من أجل الحفاظ على الدستور السماوي (القرآن الكريم) الذي هو كلام الله عز وجل. الذي ينبغي على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.

الإفتاء ترفض تلحين القرآن الكريم

أما دار الإفتاء المصرية فقد ذكرت الحكم الشرعي في تلحين القرآن، من خلال إحدى فتاويها، التي تم نشرها عبر موقع الإفتاء، حيث قالت: "إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا".

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن تلحين القرآن الكريم وقرائته بالموسيقى "تداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعي قيام شخص بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية.

القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به. وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه."



وتابعت دار الإفتاء فتواها فقالت: "إن سماع القرآن كما تُسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، تصرف السامع إلى ما فيـه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. ومن ثم شددت الدار على أن القرآن الملحَّن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم."

وأضافت الإفتاء "قـراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى، تحريف وتبديل لكتاب الله؛ وفي ذلك ضـيـاع الدين وهلاك المسلمين."

أول رد من جمعية المؤلفين والملحنين على واقعة تلاوة القرآن على العود

ومن جانبها، علقت جمعية الملحنين والمؤلفين على حالة الجدل الواسع التي أثارها ملحن يدعى أحمد حجازي، ظهر في مقطع فيديو، وهو يتلو القرآن بالموسيقى على أنغام العود، مما أثار غضب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاعر إبراهيم فوزي، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ “فيتو”: إن الملحن أحمد حجازي ليس عضوا بالجمعية وبالتالي ليس لنا سلطة عليه وليس لدينا الحق في اتخاذ أي قرار ضده، ولكن هذه السلطة لنقابة المهن الموسيقية وهي الجهة التي من المفترض أن تتخذ إجراء ضده.

وأضاف "إبراهيم": “ولكن بعد ما نشوف فيديو أحمد حجازي هيكون لينا تعليق بعيدا عن أننا لنا سلطة عليه أو العكس وكمان الفيديو بتاعه لسه موصلش الجمعية".

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