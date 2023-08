حفل افتتاح باهت للدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا بسبب إضراب هوليوود (صور)

مهرجان فينيسيا، انتهي منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي جاء باهتا، وغير مفعم بالحيوية والزخم، بسبب خلو السجادة الحمراء، من حضور النجوم العالميين، بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي يمنعهم، من المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات.

بينما شهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من نجوم أوروبا مثل الممثلة الإيطالية، بيانكا بالتي، أول الحاضرين، حيث تألقت بفستان يشبه لون السماء.

Advertisements

اعتذارات نجوم هوليوود عن عدم حضور فينيسيا

وكشف ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أن عددا من النجوم، اعتذروا عن عدم حضور الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مثل بينلوبي كروز، وفلورنس بيو، وآنا هاثاوي، ونيكول كيدمان، وغيرهم، بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي بدء الشهر الماضي، موضحا أنه يتفهم سبب اعتذارهم.

حمامة على السجادة الحمراء

وشهدت السجادة الحمراء، للدورة 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، موقفا طريفا، حيث فوجئ الحاضرون، بوجود حمامة على السجادة الحمراء، وحين حاول المنظمون طردها، لم تستجب، وأصرت على التجول على السجادة الحمراء، ما جعلها تخطف الأضواء من الحاضرين، لتتوجه إليها جميع عدسات المصورين لتوثيق اللحظة الطريفة.

منح ليليانا كافاني الأسد الذهبي

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، تكريم المخرجة الإيطالية ليليانا كافاني البالغة من العمر 90 عامًا، ومنحها جائزة الأسد الذهبي، لتكون أول امرأة تحصل على جائزة الأسد الذهبي الخاصة بمهرجان فينيسيا.

واستنكرت ليليانا كافاني، في كلمة تكريمها، عدم حصول الأعمال النسائية ذات التقدير والاهتمام، الذي يحصل عليه أعمال الرجال قائلة:"الكاتبات والمخرجات يعملن مثل الرجال، ليس من الصواب ألا نمنحهن فرصة للظهور".

كلمة رئيس مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا

وقال رئيس مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لأعضاء لجنة التحكيم،:"مهرجان فينيسيا يمثل أمنية للمستقبل، فمعظم الأفلام المختارة هي لمخرجين لأول مرة، وهو ما يعد علامة على التجديد المستمر لصناعة السينما، على السينما أن تتسم بالجرأة، وتتحدى التقاليد، وتجدد المواضيع".

Advertisements

الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا

وتتجه أنظار عشاق الفن السابع بدءًا من اليوم، ولمدة ١٠ أيام، للمدينة الساحرة البندقية، لمتابعة فعاليات الدورة الـ 80، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي يبدأ من 30 أغسطس، ويستمر حتى السبت 9 سبتمبر ٢٠٢٣.

البوستر الرسمي للدورة الـ ٨٠

وكشف رسميا عن البوستر الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، والذي تميز بالألوان الخشبية المبهجة، وتصدره سيارة مكشوفة يقودها رجل وبجانبه امرأة.

قائمة مسابقة الأسد الذهبي

ويتنافس خلال الدورة الـ ٨٠، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ٢٣ فيلما، للفوز بجائزة المهرجان الكبرى، الأسد الذهبي، وهم:

Adagio

إخراج: ستيفانو سوليما

البلد: إيطاليا

The Beast

إخراج: برتران بونيلو

البلد: فرنسا

Comandante

إخراج: إدواردو دي أنجيليس

البلد: إيطاليا

Dogman

إخراج: لوك بيسون

البلد: فرنسا

El Conde

إخراج: بابلو لاراين

البلد: تشلي

Enea

إخراج: بيترو كاسيليتو

البلد: إيطاليا

Evil Does Not Exist

إخراج: ريوسوكي هاماجوتشي

البلد: اليابان

Ferrari

إخراج: مايكل مان

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Finally Dawn

إخراج: سافيريو كوستانزو

البلد: إيطاليا

The Green Border

إخراج: آقنييسكا هولاند

البلد: التشيك \ بولندا

Holly

إخراج: فين تروش

البلد: بلجيكا

Hors-Saison

إخراج: ستيفان بريز

البلد: فرنسا

Io Capitano

إخراج: ماتيو جاروني

البلد: إيطاليا

The Killer

إخراج: ديفيد فينشر

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Lubo

إخراج: جورجيو ديريتي

البلد: إيطاليا

Maestro

إخراج: برادلي كوبر

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Memory

إخراج: ميشيل فرانكو

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Poor Things

إخراج: يورجوس لانثيموس

البلد: المملكة المتحدة

Priscilla

إخراج: صوفيا كوبولا

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Origin

إخراج: آفا دوفيرناي

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

The Promised Land

إخراج: نيكولاج أرسيل

البلد: الدنمارك

The Theory of Everything

إخراج: تيم كروجر

البلد: ألمانيا

Woman Of

إخراج: مالجورزاتا سزوموسكا

البلد: بولندا

العرب في مهرجان فينيسيا

ويحتضن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الجديدة، 3 أسماء فنية عربية ضمن لجان التحكيم، ويشارك الممثل الفلسطيني صالح بكري في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية Venzezia، ويرأس اللجنة المخرج الأمريكي داميان شازيل، وتشارك المخرجة التونسية كوثر بن هنية، في لجنة تحكيم مسابقة آفاق Orizzonti.

كما يشارك المخرج المغربي فوزي بن سعيدي، في لجنة تحكيم جائزة أسد المستقبل (أفضل عمل طويل أول).

فيلم افتتاح الدورة الـ80

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، في البداية فيلم Challengers، ليكون فيلم الافتتاح، وهو من بطولة النجمة الشابة زندايا، وجوش أوكونزر، ومايك فيست، ومن إخراج الإيطالي لوكا غوادانينو، المشهور بإخراج فيلم Bones and All، وفيلم Call Me By Your Nam، لتقرر شركة إنتاج الفيلم سحبه من المهرجان،يستبدل بفيلم، Commandante، وهو من من إخراج إدواردو دي أنغليس، وبطولة بيير فرانسيسكو فابينو، ليُصبح هو الفيلم الافتتاحي الرسمي الجديد للمهرجان، والذي سيشهد العرض الأول عالميًا له، في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الثمانين.

يقول إدواردو دي أنغيليس عن مشاركة الفيلم في المهرجان: "إنه لشرف عظيم لنا أن نفتتح الدورة الثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي ونشكر مدير المهرجان باربيرا.

فيلم Commandante، يتحدث عن القوة، ويجسد سالفاتور تودارو، فكرة محاربة العدو دون أن ينسى الإنسان أبدًا أنه بشر.

فيلم ختام الدورة الـ80

وأعلن منظمو مهرجان فينيسيا الدولي، في دورته الثمانين عن فيلم الختام ؛ La Sociedad de la nieve “مجتمع الثلج” للمخرج J.A. Bayona، والمقرر عرضه خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، المقامة في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر.

ويتناول الفيلم العالمي La Sociedad de la nieve، قصة ملحمية للبقاء في ظروف قاسية، وتحديدا عام 1972، حيث تحطمت رحلة سلاح الجو الأوروغواي رقم 571، التي كانت مُستأجرة لقيادة فريق رغبي إلى تشيلي، في قلب جبال الأنديز، ونجا 29 فقط من ركابها البالغ عددهم 45 راكبًا، وظلوا محاصرين في واحدة من أكثر البيئات عدائية، والتي يصعب الوصول إليها على هذا الكوكب، ويتعين عليهم اللجوء إلى تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة.

فيلم La Sociedad de la nieve، من بطولة إنزو فوغرينسيك، وماتياس ريكالت، وأغوستين بارديلا، وإستيبان كوكوريتشكا وتوماس وولف.

ويتاح مشاهدته لحضور المهرجان، يوم السبت 9 سبتمبر في Sala Grande في Palazzo del Cinema، وذلك بعد حفل توزيع جوائز الدورة الـ٨٠.