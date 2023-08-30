اعتذارات بالجملة من نجوم هوليوود عن عدم حضور الدورة الـ 80 لمهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا، كشف ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أن عددا من النجوم، اعتذروا عن عدم حضور الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مثل بينلوبي كروز، والتي تحرص دائما على حضور دورات المهرجان، بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي بدء الشهر الماضي، موضحا أنه يتفهم سبب اعتذارهم.
كلمة رئيس مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا
وقال رئيس مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لأعضاء لجنة التحكيم،:"مهرجان فينيسيا يمثل أمنية للمستقبل، فمعظم الأفلام المختارة هي لمخرجين لأول مرة، وهو ما يعد علامة على التجديد المستمر لصناعة السينما، على السينما أن تتسم بالجرأة، وتتحدى التقاليد، وتجدد المواضيع".
الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا
وتتجه أنظار عشاق الفن السابع بدءًا من اليوم، ولمدة ١٠ أيام، للمدينة الساحرة البندقية، لمتابعة فعاليات الدورة الـ 80، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي يبدأ من 30 أغسطس، ويستمر حتى السبت 9 سبتمبر ٢٠٢٣.
البوستر الرسمي للدورة الـ ٨٠
وكشف رسميا عن البوستر الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، والذي تميز بالألوان الخشبية المبهجة، وتصدره سيارة مكشوفة يقودها رجل وبجانبه امرأة.
قائمة مسابقة الأسد الذهبي
ويتنافس خلال الدورة الـ ٨٠، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ٢٣ فيلما، للفوز بجائزة المهرجان الكبرى، الأسد الذهبي، وهم:
Adagio
إخراج: ستيفانو سوليما
البلد: إيطاليا
The Beast
إخراج: برتران بونيلو
البلد: فرنسا
Comandante
إخراج: إدواردو دي أنجيليس
البلد: إيطاليا
Dogman
إخراجك لوك بيسون
البلد: فرنسا
El Conde
إخراج: بابلو لاراين
البلد: تشلي
Enea
إخراج: بيترو كاسيليتو
البلد: إيطاليا
Evil Does Not Exist
إخراج: ريوسوكي هاماجوتشي
البلد: اليابان
Ferrari
إخراج: مايكل مان
البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
Finally Dawn
إخراج: سافيريو كوستانزو
البلد: إيطاليا
The Green Border
إخراج: آقنييسكا هولاند
البلد: التشيك \ بولندا
Holly
إخراج: فين تروش
البلد: بلجيكا
Hors-Saison
إخراج: ستيفان بريز
البلد: فرنسا
Io Capitano
إخراج: ماتيو جاروني
البلد: إيطاليا
The Killer
إخراج: ديفيد فينشر
البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
Lubo
إخراج: جورجيو ديريتي
البلد: إيطاليا
Maestro
إخراج: برادلي كوبر
البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
Memory
إخراج: ميشيل فرانكو
البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
Poor Things
إخراج: يورجوس لانثيموس
البلد: المملكة المتحدة
Priscilla
إخراج: صوفيا كوبولا
البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
Origin
إخراج: آفا دوفيرناي
البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
The Promised Land
إخراج: نيكولاج أرسيل
البلد: الدنمارك
The Theory of Everything
إخراج: تيم كروجر
البلد: ألمانيا
Woman Of
إخراج: مالجورزاتا سزوموسكا
البلد: بولندا
العرب في مهرجان فينيسيا
ويحتضن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الجديدة، 3 أسماء فنية عربية ضمن لجان التحكيم، ويشارك الممثل الفلسطيني صالح بكري في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية Venzezia، ويرأس اللجنة المخرج الأمريكي داميان شازيل، وتشارك المخرجة التونسية كوثر بن هنية، في لجنة تحكيم مسابقة آفاق Orizzonti.
كما يشارك المخرج المغربي فوزي بن سعيدي، في لجنة تحكيم جائزة أسد المستقبل (أفضل عمل طويل أول).
فيلم افتتاح الدورة الـ80
واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، في البداية فيلم Challengers، ليكون فيلم الافتتاح، وهو من بطولة النجمة الشابة زندايا، وجوش أوكونزر، ومايك فيست، ومن إخراج الإيطالي لوكا غوادانينو، المشهور بإخراج فيلم Bones and All، وفيلم Call Me By Your Nam، لتقرر شركة إنتاج الفيلم سحبه من المهرجان،يستبدل بفيلم، Commandante، وهو من من إخراج إدواردو دي أنغليس، وبطولة بيير فرانسيسكو فابينو، ليُصبح هو الفيلم الافتتاحي الرسمي الجديد للمهرجان، والذي سيشهد العرض الأول عالميًا له، في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الثمانين.
يقول إدواردو دي أنغيليس عن مشاركة الفيلم في المهرجان: "إنه لشرف عظيم لنا أن نفتتح الدورة الثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي ونشكر مدير المهرجان باربيرا.
فيلم Commandante، يتحدث عن القوة، ويجسد سالفاتور تودارو، فكرة محاربة العدو دون أن ينسى الإنسان أبدًا أنه بشر.
فيلم ختام الدورة الـ80
وأعلن منظمو مهرجان فينيسيا الدولي، في دورته الثمانين عن فيلم الختام ؛ La Sociedad de la nieve “مجتمع الثلج” للمخرج J.A. Bayona، والمقرر عرضه خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، المقامة في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر.
ويتناول الفيلم العالمي La Sociedad de la nieve، قصة ملحمية للبقاء في ظروف قاسية، وتحديدا عام 1972، حيث تحطمت رحلة سلاح الجو الأوروغواي رقم 571، التي كانت مُستأجرة لقيادة فريق رغبي إلى تشيلي، في قلب جبال الأنديز، ونجا 29 فقط من ركابها البالغ عددهم 45 راكبًا، وظلوا محاصرين في واحدة من أكثر البيئات عدائية، والتي يصعب الوصول إليها على هذا الكوكب، ويتعين عليهم اللجوء إلى تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة.
فيلم La Sociedad de la nieve، من بطولة إنزو فوغرينسيك، وماتياس ريكالت، وأغوستين بارديلا، وإستيبان كوكوريتشكا وتوماس وولف.
ويتاح مشاهدته لحضور المهرجان، يوم السبت 9 سبتمبر في Sala Grande في Palazzo del Cinema، وذلك بعد حفل توزيع جوائز الدورة الـ٨٠.
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