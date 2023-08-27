الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة للدورة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

مهرجان فينيسيا، فيتو
مهرجان فينيسيا، فيتو

مهرجان فينيسيا، تتجه أنظار عشاق الفن السابع في الأيام المقبلة، ولمدة ١٠ أيام، للمدينة الساحرة البندقية، لمتابعة فاعليات الدورة الـ80، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي يبدأ من 30 أغسطس، ويستمر حتى السبت 9 سبتمبر ٢٠٢٣.

البوستر الرسمي للدورة الـ ٨٠

كشف رسميا عن البوستر الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، والذي تميز بالألوان الخشبية المبهجة، وتصدره سيارة مكشوفة يقودها رجل وبجانبه امرأة.

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قائمة مسابقة الأسد الذهبي

ويتنافس خلال الدورة الـ ٨٠، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ٢٣ فيلما، للفوز بجائزة المهرجان الكبرى، الأسد الذهبي، وهم:ـ

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Adagio

إخراج: ستيفانو سوليما 

البلد: إيطاليا

Adagio (Short 2015) - IMDb

The Beast

 إخراج: برتران بونيلو 

البلد: فرنسا

Comandante

 إخراج: إدواردو دي أنجيليس 

البلد: إيطاليا

Dogman

 إخراجك لوك بيسون

البلد:  فرنسا

El Conde

 إخراج: بابلو لاراين

البلد: تشلي

Enea

 إخراج: بيترو كاسيليتو 

البلد: إيطاليا

Evil Does Not Exist

 إخراج: ريوسوكي هاماجوتشي 

البلد: اليابان

Ferrari

 إخراج: مايكل مان

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Finally Dawn

 إخراج: سافيريو كوستانزو

 البلد: إيطاليا

Saverio Costanzo wraps 'Finalemente L'Alba'; talks moving on from 'My Brilliant Friend': “I Needed To Free Myself.” – Deadline

The Green Border

 إخراج: آقنييسكا هولاند 

البلد: التشيك \ بولندا

Holly

إخراج: فين تروش

 البلد: بلجيكا

Hors-Saison

 إخراج: ستيفان بريز 

البلد: فرنسا

Io Capitano

 إخراج: ماتيو جاروني 

البلد: إيطاليا

The Killer

 إخراج: ديفيد فينشر 

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Lubo

 إخراج: جورجيو ديريتي 

البلد: إيطاليا

Maestro

 إخراج: برادلي كوبر 

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Memory

 إخراج: ميشيل فرانكو 

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Poor Things

 إخراج: يورجوس لانثيموس 

البلد: المملكة المتحدة

Priscilla

 إخراج: صوفيا كوبولا 

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

Origin

 إخراج: آفا دوفيرناي

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

 

The Promised Land

 إخراج: نيكولاج أرسيل

البلد: الدنمارك

The Theory of Everything

 إخراج: تيم كروجر 

البلد: ألمانيا

Woman Of

إخراج: مالجورزاتا سزوموسكا

 البلد: بولندا

مالجورزاتا سزوموسكا - ﺇﺧﺮاﺝ فيلموجرافيا، صور، فيديو

العرب في مهرجان فينيسيا

يحتضن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الجديدة، 3 أسماء فنية عربية ضمن لجان التحكيم، ويشارك الممثل الفلسطيني صالح بكري في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية Venzezia، ويرأس اللجنة المخرج الأمريكي داميان شازيل، وتشارك المخرجة التونسية كوثر بن هنية، في لجنة تحكيم مسابقة آفاق Orizzonti.

كما يشارك المخرج المغربي فوزي بن سعيدي، في لجنة تحكيم جائزة أسد المستقبل (أفضل عمل طويل أول).

فيلم افتتاح الدورة الـ80

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، في البداية فيلم Challengers، ليكون فيلم الافتتاح، وهو من بطولة النجمة الشابة زندايا، وجوش أوكونزر، ومايك فيست، ومن إخراج الإيطالي لوكا غوادانينو، المشهور بإخراج فيلم Bones and All، وفيلم Call Me By Your Nam، لتقرر شركة إنتاج الفيلم سحبه من المهرجان،يستبدل بفيلم، Commandante، وهو من من إخراج إدواردو دي أنغليس، وبطولة بيير فرانسيسكو فابينو، ليُصبح هو الفيلم الافتتاحي الرسمي الجديد للمهرجان، والذي سيشهد العرض الأول عالميًا له، في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الثمانين.

يقول إدواردو دي أنغيليس عن مشاركة الفيلم في المهرجان: "إنه لشرف عظيم لنا أن نفتتح الدورة الثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي ونشكر مدير المهرجان باربيرا.

 فيلم Commandante، يتحدث عن القوة، ويجسد سالفاتور تودارو، فكرة محاربة العدو دون أن ينسى الإنسان أبدًا أنه بشر.

فيلم ختام الدورة الـ80

وأعلن منظمو مهرجان فينيسيا الدولي، في دورته الثمانين عن فيلم الختام ؛ La Sociedad de la nieve “مجتمع الثلج” للمخرج J.A. Bayona، والمقرر عرضه خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، المقامة في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر.

ويتناول الفيلم العالمي La Sociedad de la nieve، قصة ملحمية للبقاء في ظروف قاسية، وتحديدا عام 1972، حيث تحطمت رحلة سلاح الجو الأوروغواي رقم 571، التي كانت مُستأجرة لقيادة فريق رغبي إلى تشيلي، في قلب جبال الأنديز، ونجا 29 فقط من ركابها البالغ عددهم 45 راكبًا، وظلوا محاصرين في واحدة من أكثر البيئات عدائية، والتي يصعب الوصول إليها على هذا الكوكب، ويتعين عليهم اللجوء إلى تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة.

فيلم La Sociedad de la nieve، من بطولة إنزو فوغرينسيك، وماتياس ريكالت، وأغوستين بارديلا، وإستيبان كوكوريتشكا وتوماس وولف.

ويتاح مشاهدته لحضور المهرجان، يوم السبت 9 سبتمبر في Sala Grande في Palazzo del Cinema، وذلك بعد حفل توزيع جوائز الدورة الـ٨٠.

3 أسماء عربية في لجان تحكيم مهرجان فينيسيا

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البوستر الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80

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