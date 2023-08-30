الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

اتحاد جدة على أعتاب ضم حارس الهلال السعودي

محمد المعيوف حارس
محمد المعيوف حارس مرمى الهلال، فيتو

اقترب اتحاد جدة السعودي، من ضم عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة مع الهلال مساء الجمعة المقبل في قمة مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

 

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، أن إدارة اتحاد جدة أنهت الاتفاق مع مسئولي الهلال من أجل ضم عبد الله المعيوف خلال الانتقالات الجارية، وأن الحارس سينتقل إلى صفوف الاتحاد لمدة موسمين على أن يتم إعلان الانتقال بشكل رسمي بعد نهاية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

 

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وأكدت أن تعاقد الاتحاد مع المعيوف جاء بناء على طلب من المدير الفني نونو سانتو والرغبة في تعزيز صفوف الفريق وحاجة الفريق إلى حارس احتياطي رفقة مارسيلو جروهي، الذي أكدت المصادر استمراره مع الفريق وعدم مغادرته في الفترة الصيفية الحالية.

 

فيما أنهى نادي الهلال السعودي إجراءات تعاقده مع حارس المرمى الدولي محمد الربيعي قادمًا من أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض الرحيل المنتظر للمعيوف.

 

وقال الهلال عبر موقعه الرسمي أن التعاقد مع حارس المرمى صاحب الـ 26 عامًا سيكون لمدة 4 مواسم حيث حضر توقيع التعاقد من جانب الهلال رئيس النادي فهد بن نافل.

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اتحاد جدة يتصدر الدوري السعودي

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور 4 جولات، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي الهلال في المركز الثالث، برصيد 10 نقاط.

 

رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي

فيما استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تصدر هدافي دوري روشن السعودي، بعد الجولة الرابعة، برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفين في مرمى الشباب، في ديربي الجولة الذي انتهى بفوز النصر برباعية نظيفة.

 

وجاء المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، مناصفة بين كل من السنغالي ساديو ماني (النصر) والبرازيلي مالكوم فيليب (الهلال) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، برصيد 4 أهداف.

 

فيما احتل فراس البريكان، صدارة الهدافين السعوديين، والمركز الثالث في قائمة الهدافين، برصيد 3 أهداف.

 

نتائج الجولة الرابعة في الدوري السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا على مضيفه الوحدة بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، كما فاز الأهلي على نظيره الطائي بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

 

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الاتفاق بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما حقق النصر فوزًا عريضًا على الشباب بنتيجة (4-0)، على ملعب الأول بارك.

 

وفاز أبها على نظيره الفيحاء بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كما فاز الرائد على الرياض بنتيجة (3-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

 

وحقق التعاون فوزًا على مضيفه الأخدود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، فيم تعادل ضمك مع نظيره الفتح بنتيجة (2-2)، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وتعادل الخليج مع الحزم (1-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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