موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم سحب قرعة المجموعات الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا في غدا الخميس في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2023 / 2024

وجاء تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا كالتالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، إشبيلية، برشلونة، بايرن ميونخ، نابولي، باريس سان جيرمان، بنفيكا، فينورد روتردام.

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التصنيف الثاني: ريال مدريد، آرسنال، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، أتلتيكو مدريد، بورتو.

التصنيف الثالث: شاختار دونيتسك الأوكراني وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورج النمساوي وسبورتنج براجا البرتغالي وريد ستار بلجراد الصربي (يتبقى فريقين من الملحق).

التصنيف الرابع: ريال سوسييداد الإسباني وجالطة سراي التركي وسلتيك الاسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي ويونيون برلين الألماني ولنس الفرنسي ويانج بويز السويسري (يتبقى فريق من الملحق).

وتنضم إلى فرق المستويين الثالث والرابع، الفرق الثلاثة التي ستحسم موقفها اليوم الأربعاء عبر إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

مجموعات نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

ويضم التنصيف مفاجآت عديدة بتواجد ريال مدريد في التصنيف الثاني، كونه ليس حامل لقب الدوري الإسباني أو إحدى البطولات الأوروبية، وهو نفس ما ينطبق على أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر ميلان الإيطالي.

كما يتواجد ميلان ولاتسيو الإيطاليين في التصنيف الثالث، وهو ما يعني مجموعات نارية في حالة وقوع إحدى فرق التصنيفين الثاني والثالث القوية مع كبار التصنيف الأول مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

التصنيفات التي سيتم الأخذ بها في القرعة، ستجعل هناك العديد من المجموعات التي ستكون نارية، بمشاركة آرسنال من جديد في الأبطال، بالإضافة إلى لاتسيو الإيطالي، وعودة نيوكاسل.

وتم تحديد كل من التصنيف الأول والثاني، بينما الثالث والرابع، فكل منهما يعتمد على نتائج الملحق المؤهل لدور المجموعات والذي سينتهي مساء اليوم قبل ساعات من إجراء القرعة.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 في إمارة موناكو الفرنسية، مساء يوم الخميس، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024



إنجلترا: مانشستر سيتي، آرسنال، نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد

إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية

ألمانيا: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، أونيون برلين

إيطاليا: نابولي، لاتسيو، إنتر ميلان، ميلان

فرنسا: باريس سان جيرمان، لانس

البرتغال: بنفيكا، بورتو

هولندا: فاينورد

النمسا: ريد بول سالزبورغ

اسكتلندا: سيلتيك

صربيا: النجم الأحمر

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "سوبر كمبيوتر" قد كشف عن نتيجة مفاجئة للعديد من الأندية الأوروبية فيما يتعلق بـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



ويقوم "سوبر كمبيوتر" بتوقع النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على الأرقام والتحليلات والافتراضات.

توقعات نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وحددت التوقعات مجموعة الموت، والتي ضمت مانشستر يونايتد الإنجليزي مع بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني "بوندسليغا"، والعملاق الإيطالي ميلان، بالإضافة إلى سلتيك الاسكتلندي.

أما ريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ14 لقبًا، فقد أوقعته التوقعات في المجموعة الثالثة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى ريد ستار الصربي.

أرسنال وبرشلونة

مجموعة أخرى نارية أسفرت عنها التوقعات، جمعت بين أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي، مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني، إلى جانب رينجرز الاسكتلندي وغالطة سراي التركي.

بينما وقع مانشستر سيتي، حامل اللقب، مع وصيفه إنتر ميلان ضمن المجموعة السادسة من التوقعات، والتي ضمت أيضًا شاختار دونيتسك الأوكراني وريال سوسيداد الإسباني.

معظم المجموعات الأخرى كانت متوازنة، حيث وقع نابولي الإيطالي مع بورتو البرتغالي وريد بول سالزبورغ النمساوي وأنتويرب البلجيكي في المجموعة الأولى، بينما جاء ريد بول لايبيزغ الألماني في المجموعة الرابعة مع إشبيلية الإسباني ويونغ بويز السويسري وبراغا البرتغالي.

وتواجد بروسيا دورتموند الألماني وفينورد الهولندي ولاتسيو الإيطالي ولينس الفرنسي في المجموعة السابعة، فيما اجتمع بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني مع يونيون برلين الألماني وكوبنهاغن الدنماركي في المجموعة الثامنة.