مصطفى شوقي يبدأ حفله الأول بمهرجان القلعة بـ"ملطشة القلوب" (فيديو وصور)

صعد، منذ قليل، المطرب مصطفى شوقي على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

حفل مصطفى شوقي في مهرجان القلعة

وبدأ مصطفى شوقي حفله الأول في مهرجان القلعة، بغناء "ملطشة القلوب"، وقال المطرب لجمهور المهرجان: “اللحظة العظيمة دي.. سعيد إني موجود معاكم في مهرجان القلعة لأول مرة ومع جمهور القلعة الجميل والعظيم.. وبشكر كل اللي كان سبب في أني أكون معاكم النهاردة”.

Advertisements

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، افتتحت مساء الجمعة الماضي، فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

وتضم دورة هذا العام 45 حفلًا متنوعا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكوكبة من نجوم ومطربي وفرق الوطن العربي.