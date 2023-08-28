لافروف يمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين

قالت الحكومة الهندية في بيان، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه لن يستطيع حضور قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في نيودلهي.

حضور وزير الخارجية الروسي قمة مجموعة العشرين

وأضافت في بيان، إن بوتين أكد لمودي أن وزير خارجيته سيرجي لافروف سيمثل موسكو في القمة.

ودعت الهند بشكل رسمي بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، ووافق الكرملين على ذلك.

لكن العام الماضي، ووسط ضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الحرب، تخلى بوتين عن خططه لحضور الاجتماع في إندونيسيا، وأرسل وزير الخارجية سيرجي لافروف مكانه. كما أنه تخطى اجتماع مجموعة العشرين في روما قبل عام.

Advertisements

اتهام بوتين بجرائم حرب

وكان قد أعلن الكرملين، الجمعة الماضية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر المقبل شخصيًا، مشيرًا إلى عقد لقاء قريب بينه وبين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.



يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين بشدة. وهذا يعني أنه يواجه خطر الاعتقال عند سفره إلى الخارج.