الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد تحذيرات العالم الهولندي، هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

زلزال يضرب تركيا،
زلزال يضرب تركيا، فيتو

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية قونية.


زلزال متوسط يضرب قونية التركية   

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية التركي على يارل كايا على منصة “أكس” المعروفة سابقًا بـ “تويتر”، إن جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية والمؤسسات ذات الصلة بدراسات المسح الميداني قالت إن الزلزال الذي وقع الساعة 07.58 في منطقة قونية كولو بقوة 4.8 درجة. 

ويأتي ذلك بعد تصريحات  عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس وتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.
 

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 تحذير من زلزال ضخم

وحذر العالم المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكدًا أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي. 

وتوقع نشاطًا زلزاليًّا ضخمًا وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

 

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالًا بلغت قوته 7 درجات وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا، ما دفع السكان إلى الهروب من المباني.

 وقدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

وسارع هوجربيتس بالتعليق على زلزال إندونيسيا بالقول بأن "الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعله هذه الهندسة وما فعلته في الماضي (8.5 درجات على مقياس ريختر)"، في تلميح إلى أنه يتوقع زلزالًا أقوى من ذلك قريبًا.

 

والأحد الماضي، وفي أحدث النشرات التي يقدمها العالم الهولندي بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة.
 

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إدارة الطوارئ والكوارث التركية قونية منصة “أكس عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

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