تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

تنسيق الدبلومات الفنية2023، أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية".

وياتي استكمالًا للجدول الزمني الخاص بمراحل أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام 2023، وفي ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات.

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وأعلنت التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية 2023 عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:-

• كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون} فقط).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

تنسيق الدبلومات الفنية2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.

تنسيق الدبلومات الفنية2023، خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

أ‌- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

ب‌- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية).

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب إنتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع ابنائنا الطلاب.

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