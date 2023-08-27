مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وخطوات تسجيل الرغبات للطلاب

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي إن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيبدأ في منتصف سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني من تنسيق الثانوية العامة.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وبمجرد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بطالب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المُدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم).

إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

الضغط على حفظ لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

يمكن للطالب تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أي وقت حتى غلق المرحلة.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)، وهم طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

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2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

وطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية، فيتو

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاطلاع على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات من خلال موقع التنسيق كما يلي:

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.