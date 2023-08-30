شلل في سماء أمريكا وإلغاء نحو ألف رحلة جوية بسبب إعصار "إداليا"

ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار إداليا شديد الخطورة.

وبحسب شبكة «BBC» البريطانية، قال موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران، إن شركة “ساوث وست إيرلاينز” ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة “دلتا إيرلاينز” 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة “أمريكان إيرلاينز” 98 رحلة جوية، وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.



وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي رحلاتها وعملياتها التجارية، قبل وصول إداليا.

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انقطاع الكهرباء في ولاية فلوريدا

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا الذى ضرب ساحل الولاية، ووفقًا لموقع “PowerOutage”، بقي أكثر من 161 ألف من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد بدون كهرباء.



وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.



وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك الإعصار الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة.

إخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

وأمس، أفادت صحيفة “نافي تايمز” الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية تقوم بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبا لإعصار إداليا.



وحسب الصحيفة، بدأ انسحاب السفن، منذ يوم الإثنين ومستمر يوم الثلاثاء.





وأوضحت نافي تايمز”، أنه يتم نقل الطائرات المتبقية في فلوريدا إلى حظائر الطائرات، وتم إرسال السفن إلي موانئها، مع مراعاة اقتراب سوء الأحوال الجوية.

تعليق حركة الطيران في ولاية فلوريدا

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية، تعليق حركة الطيران في ولاية فلوريدا بسبب اقتراب العاصفة المدارية إداليا.

والأحد الماضي، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترا تقريبا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا.

وأضاف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضا مداريا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي “تشير البيانات التي جمعها طائرة لمراقبة الأعاصير تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا”.