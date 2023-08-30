الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إعصار إداليا، انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية

إعصار، فيتو
إعصار، فيتو

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا الذى ضرب ساحل الولاية، ووفقًا لموقع “PowerOutage”، بقي أكثر من 161 ألف من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد بدون كهرباء.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك الإعصار الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة.

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إخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

وأمس، أفادت صحيفة “نافي تايمز” الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية تقوم بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبا لإعصار إداليا.

وحسب الصحيفة، بدأ انسحاب السفن، منذ يوم الإثنين ومستمر يوم الثلاثاء.

وأوضحت نافي تايمز”، أنه يتم نقل الطائرات المتبقية في فلوريدا إلى حظائر الطائرات، وتم إرسال السفن إلي موانئها، مع مراعاة اقتراب سوء الأحوال الجوية.

 

تعليق حركة الطيران في ولاية فلوريدا

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية، تعليق حركة الطيران في ولاية فلوريدا  بسبب اقتراب العاصفة المدارية إداليا.

والأحد الماضي، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترا تقريبا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا.

وأضاف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضا مداريا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي “تشير البيانات التي جمعها طائرة لمراقبة الأعاصير تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا”.

 

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تسببت العاصفة المدارية هارولد في قطع التيار الكهربائي عن آلاف الأمريكيين، بعدما ضربت الجزء الجنوبي من ولاية تكساس.

وحذر خبراء الطقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار مادية من جراء العاصفة هارولد التي تصاحبها رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت خدمة الطقس الأمريكية إن تحذيرا من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق، وفي وادي ريو جراندي، وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة هارولد 80 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمترا في بعض المواقع.

وذكرت الخدمة أن العاصفة ربما تسفر عن فيضان ساحلي وفيضانات على امتداد أنهار وطرق وفي المناطق التي يضعف فيها تصريف المياه، ويحتمل أن تُلحق الرياح القوية أضرارا طفيفة بالمنازل والبنية التحتية.

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تعليق حركة الطيران في ولاية فلوريدا الأمريكية

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