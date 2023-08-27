الأحد 27 أغسطس 2023
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منوعات

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

عاصفة، فيتو
عاصفة، فيتو

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترا تقريبا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا.

وأضاف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضا مداريا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي “تشير البيانات التي جمعها طائرة لمراقبة الأعاصير تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا”.

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قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تسببت العاصفة المدارية هارولد في قطع التيار الكهربائي عن آلاف الأمريكيين، بعدما ضربت الجزء الجنوبي من ولاية تكساس.

وحذر خبراء الطقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار مادية من جراء العاصفة هارولد التي تصاحبها رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت خدمة الطقس الأمريكية إن تحذيرا من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق، وفي وادي ريو جراندي، وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة هارولد 80 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمترا في بعض المواقع.

وذكرت الخدمة أن العاصفة ربما تسفر عن فيضان ساحلي وفيضانات على امتداد أنهار وطرق وفي المناطق التي يضعف فيها تصريف المياه، ويحتمل أن تُلحق الرياح القوية أضرارا طفيفة بالمنازل والبنية التحتية.

أمطار غزيرة وفيضانات في أمريكا

وأفاد موقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) بانقطاع الكهرباء عن نحو 24 ألف منزل وشركة في جنوب شرق تكساس اعتبارا من ظهر اليوم.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية أن العاصفة المدارية التي تتحرك بسرعة ربما تصل في نحو العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي إلى جزيرة بادري في تكساس.
 

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

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