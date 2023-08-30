خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفضائيات في العصر الحالي أصبحت تؤثر بشكل كبير على الفتاوى، والحصول على فتاوى صحيحة من الفضائيات هذه الأيام أمر في غاية الصعوبة.

أشكال تحريف الفتاوى

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن المواطنين ينقلون الفتاوى دون أن يعلموا من قائلها ويقرأون العنوان فقط ولا ينظرون في المتن ويتصورون كل شيء بناء على ما قرأوه في العنوان فقط.

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وأشار إلى أن تحريف العنوان في الأخبار يشكل خطورة كبيرة جدًا ويجعل الناس يهاجمون قائل هذا الكلام دون أن يعلموا صحته

حكم فوائد البنوك

وأكد أن الله حرم الربا ولكن بعض الناس يحاولون أن يربطوها مع البنوك وفوائدها من أجل شل الحركة الاقتصادية، والحقيقة أن فوائد البنوك ليست محرمة لأن الله قال في كتابه: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».

هل فوائد البنوك حلال أو حرام

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.