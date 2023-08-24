الخميس 24 أغسطس 2023
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دين ودنيا

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يحق للمرأة الاشتراط في عقد النكاح بعدم الطلاق إلا أمام القاضي.

 

أحكام الزواج في الإسلام

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: أن أحد الكتب الخاصة بأحكام شروط عقد النكاح وآثارها، يحتوي على ضوابط ومن ضمنها أن يوضع الشروط للعقد ويجب وضع لائحة للمؤذنين توجب عليهم تنبيه الزوجين على كتابة جميع الشروط فى العقد حفاظا على حقوقهم إذا إن القضاء لا يعترف إلا بالشروط المكتوبة فقط.

 

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حكم الشرع في الشروط الخاصة بعقد الزواج

وأشار الجندي، إلى أن الحنيفية يدعمون الأخذ بالشرط إذا جرى به العرف وهذا أتاح لهم تصحيح الكثير من الشروط ومن بين الشروط أن تقيم في منزل مستقل لا يشاركها فيه أحد وأن تكمل دراستها وأن تعمل ويكون راتبها لها وألا يسافر لها، وللمرأة أن تشترط بأن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج.

 

 لماذا شرع الله الزواج؟.. هاني تمام يجيب

وفي سياق متصل قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الزواج فى الإسلام له قيمة عالية، وشرع لتحقيق بعض المقاصد المهمة فى حياة الناس، لافتا إلى أن الزواج شرع لتحصين وعفة عن الحرام.

 

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الزواج سبب كبير من أسباب عفة وحفظ النفس، لكن ليس سببا كليا، يعنى فى واحد بيقول هتزوج عشان اعف نفسى، نقول له خد بالك الزواج لا يفعل كل هذا، لأن العفو والتحصين أمر يحتاج مجاهدة نفس، بالدليل نجد ناس متزوجة وتقع فى الحرام، أو زوج متزوج سيدة جميلة ويقع فى الحرام، وكذلك الزوجة يمكن أن تقع فى الحرام".


واستكمل: "الزواج سبب كبير لعفة النفس، لكن علينا أن ندرك أن العفة لازم تكون من داخل الشخص نفسه، كذلك الزواج سنة كونية فى خلق الله، وأمر كبير من الله به على عبادة، وسنة الأنبياء والرسل، من أهم مقاصده تحقيق السكن والرحمة والطمأنينة بين الناس".

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