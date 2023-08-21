خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل وجوده في الدنيا، مضيفا: "أوعى تفتكر إن لقاءك فى الدنيا، إنما كان فى وجود لك فعليا فى الحياة قبل هذه الحياة، وهو عالم الذر، حيث الأرواح ولا أجساد، كل الأرواح دى غرز فيهم العقيدة، ولما جاءوا الدنيا كل هم الشيطان ينسيهم العقيدة".

وجود الإنسان في عالم الذر

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن وجود الإنسان كان عبارة عن أرواح وليس أجسادا، موضحا أن العقيدة تواجدت على عالم الذر.

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وأشار إلى أن هناك انقساما حول بداية وجود الإنسان في عالم الذر، بين مولده مؤمنا أو مرتدا ثم إيمانه أو مولده وتنتابه أفكار الردة والشرك لكنه يمضي في طريق الإيمان.

ولفت إلى أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الإخاء بين المهاجرين والأنصار كانت دليلا على هذا التلاقي.

خالد الجندي: ٩٠% من الناس يعبدون هذا الإله المزيف

وفي سياق متصل قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام فى فتح مكة كسرت الأصنام، لكن حتى الآن ما زال يوجد إله كاذب يعبده الكثيرون من الناس، مضيفا أن 90% من سكان الكرة الأرضية يعبدون هذا الإله المزيف.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،: "هذا الإله الخطير هو إله الهوى، أما تلقى واحد عارف إنك بتتكلم صح وطالع يغلطك، أو مش قابل منك نصيحة، أو تقول كلمة حق وتلاقى اللى قدام منك يتهمك بالنفاق، أما تلاقى واحد بيعامل زوجته بطريقة سيئة، او تلاقى زوجة ناكرة فضل زوجها عليها وبيتطاول على الصحابة والعلماء، اعرف إن دول بيعبدوا هواهم".



واستكمل: "عبادة الهوى يعني سماع هواه، وليس بالعبادة المعروفة، زى عبادة الشيطان يعنى اتباعه"، لافتا إلى أن القرآن الكريم ذكر هذا الإله المزيف فى قوله: "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ"