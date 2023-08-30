الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حماقي يطرح أغنيته الجديدة إيه السعادة دي غدا

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

محمد حماقي، يطرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة “إيه السعادة دي” غدا الخميس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ويطرح حماقي الأغنية في الخامسة مساء عبر يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

 

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا أغنيته الجديدة “دلعنا كتير” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

أغاني محمد حماقي

وكان محمد حماقي طرح خلال الفترة الماضية 4 أغانٍ وهي: “مش كفاية فراق” من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وأغنية “حبيت المقابلة” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وميكس توما، وأغنية “دلعنا كتير”.

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بالإضافة إلى أغنية “ليمون نعناع” من كلمات فلبينو أحمد وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس وماستر عمار خاطر، وأغنية ده قلبي ده من كلمات أمير طعيمة وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأحمد إبراهيم وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

 

 

وفي وقت سابق قررت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57 تكريم النجم محمد حماقي، وذلك بعد إحيائه حفل ختام الدورة 57.

 

 

 

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