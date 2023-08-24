الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد حماقي يطرح أحدث أغنياته "دلّعنا كتير" (فيديو)

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

محمد حماقي، طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة “دلعنا كتير” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد هذه هي الأغنية الرابعة التي يطرحها حماقي هذا الصيف لينافس بقوة في صيف 2023.

أغاني محمد حماقي

وكان محمد حماقي طرح خلال الفترة الماضية 3 أغانٍ وهي: “مش كفاية فراق” من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وأغنية “حبيت المقابلة” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وميكس توما.

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بالإضافة إلى أغنية “ليمون نعناع” من كلمات فلبينو أحمد وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس وماستر عمار خاطر، وأغنية ده قلبي ده من كلمات أمير طعيمة وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأحمد إبراهيم وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

 

 

وفي وقت سابق قررت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57 تكريم النجم محمد حماقي، وذلك بعد إحيائه حفل ختام الدورة 57، مساء أمس السبت الموافق 19 أغسطس الجاري.

 

 

مهرجان قرطاج الدولي 

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة مهرجان قرطاج صورًا من تكريم مدير المهرجان كمال الفرجاني، وعلقت قائلة: "السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان المصري محمد حماقي إثر حفل اختتام الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي مساء السبت 19 أغسطس 2023 على ركح المسرح الأثري بقرطاج".

 

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محمد حماقي الفنان محمد حماقى أغنية دلعنا كتير الفن اخبار الفن

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