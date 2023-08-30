الشباب والرياضة تواصل تنفيذ حملة SAVE WATER بالتعاون مع وزارة الري

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تنفيذ حملة (SAVE WATER)، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة 3 ندوات بمحافظة دمياط بمراكز شباب "عزبة البرج، الشيخ ضرغام، مدينة السرو"، حيث تم التنفيذ على مدار 3 أيام من 28 حتى 30 من أغسطس الجاري بحضور أكثر من 150 فردا.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ حملة SAVE WATER بالتعاون مع الري، فيتو

ومن جانبها أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن المشاركة في تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ فعاليات صيف شبابنا الذي يهدف إلى تنفيذ العديد من الأنشطة، تنفيذًا توصيات مؤتمر المناخ (Cop 27) والتي تهتم بقضية المياه في مصر وترشيد استهلاكها وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وأثر التغيرات المناخيه علي الموارد المائية.

Advertisements

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ حملة SAVE WATER بالتعاون مع الري، فيتو

أضافت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن هذه الحملة سوف تستمر في جميع محافظات مصر لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه، حيث تهدف إلى التوعية بقضية المياه في مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا للجنة الأوليمبية، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية بحضور حسن مصطفى

ناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في الفترة الحالية، ومناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 والخطوات القادمة من أجل تقديم الملفات الرسمية وأيضا مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036، فيتو

كما تطرق اجتماع أشرف صبحي مع اللجنة الأولمبية، إلي العديد من الأمور الخاصة بمشاركات مصر في البطولات الحالية سواء على مستوى البطولات الجماعية أو بطولات الاتحادات وكيفية توفير الدعم المناسب.

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036، فيتو

وعقب الاجتماع، اجتمع الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة العديد من الأمور واحتياجات الاتحادات في الفترة القادمة ومشاركات مصر الخارجية.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلي أن الوزارة تعمل مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية المصرية علي توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، كذلك لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث أصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية بفضل الإهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، مشيرًا إلى الطفرة الإنسانية التى تشهدها البنية الرياضية المصرية والتى تمثل حجر الزاوية فى تأهيل ابطالنا واستعداداتهم لخوض المنافسات القارية والعالمية