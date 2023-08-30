رئيس جهاز الشروق يكشف تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة

أكد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" استمرار تنفيذ الطبقة الأسفلتية لطرق مركز المدينة (2) وذلك ضمن أعمال المشروع الجارى تنفيذه بالمركز الذى يهدف إلى ترفيق قطع الأراضى لتوفير المناخ المناسب والملائم لجذب الاستثمار وزيادة الخدمات بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز بأن تم إستهداف قطاع الطريق الحالى نظرًا للمشروعات الاستثمارية الواقعة عليه والجارى إنهاؤها ومنها المدارس، والمراكز التجارية والإدارية لتكون شبكة الطرق حول تلك الخدمات جاهزة ومتاح الحركة المرورية حولها بكل سهولة.



كما شدد المهندس على سعد على دفع العمل بالمشروع وتنفيذه على الوجه الأمثل لتحقيق التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.

Advertisements

الإسكان الاجتماعي، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة، وهى أحد المجتمعات العمرانية التي تنفذها وزارة الإسكان بالصعيد على مساحة حوالي 29485 فدانا، مشددًا على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالمدينة، ولا سيما مشروعات المرافق والخدمات.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة قنا الجديدة تعتبر الامتداد العمرانى لمدينة قنا الأم، وذلك لمجابهة الزيادة السكانية والمحافظة على الرقعة الزراعية المحدودة بصعيد مصر.



وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الوحدات السكنية بالمدينة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، محور الإسكان الاجتماعي، شملت تنفيذ 5708 وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، كما تم تسليم 2145 قطعة أرض سكنية، وتم تخصيص 6803 قطع أراضٍ سكنية إسكان اجتماعي، و143 قطعة أرض إسكان متميز.



واستعرض رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، موقف الخدمات بالمدينة، والتي شملت تنفيذ 5 مدارس تعليم أساسي وثانوي، ومدرسة المتفوقين، ومبنى الإقامة للبنات لمدرسة المتفوقين، ومركز رعاية الموهوبين بمركز خدمات الحى الثانى، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وتشمل الخدمات الصحية تنفيذ 3 وحدات صحية ومبنى الإسعاف، وجارٍ تنفيذ مستشفى سعة 175 سريرًا، والخدمات الاجتماعية تشمل 6 حضانات، ومبنى مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة، وجارٍ تنفيذ حضانتين.



وقال: شملت الخدمات الأمنية تنفيذ مبنى نقطة شرطة التعمير، ومبنى قسم شرطة ووحدة إطفاء ووحدة تراخيص سيارات، وجار تنفيذ بوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها (كمين أمني وأبراج حراسة)، بينما شملت الخدمات التجارية تنفيذ 4 أسواق تجارية، وجارٍ تنفيذ سوقين، وتم تنفيذ مبنى مخبز.



ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أنه تم تنفيذ 3 ملاعب ثلاثي وخماسي، ونادٍ اجتماعي، ومبنى البريد بالحي السكنى الثاني، ومكتبة عامة ومجمع المواقف بمساحة 15 فدانا وسور ومداخل للمنطقة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال زراعة وتشجير طرق المرحلة العاجلة وعدة مناطق بالمدينة.



وفيما يتعلق بأعمال البنية الأساسية أوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه مدينة قنا الجديدة بطاقة 23.5 ألف م3/يوم والمأخذ والخطوط الناقلة، وشبكة مياه الشرب والري لكل من ( المرحلة العاجلة ) بالحي الثاني والمنطقة رقم 4 أراضي إسكان اجتماعي بامتداد الحي السكني الثاني (الحي السكني الأول والمتبقي من الحي السكني الثاني)، ومنطقة النوادى، وشبكات المياه بمنطقة الخدمات الإقليمية، وشبكات المياه بالمنطقة "السياحية والترفيهية"، وشبكة مياه الشرب والرى بالحيين الثالث والرابع، وجارٍ تنفيذ الخزان العالى، وشبكة مياه الشرب والرى بالمنطقة الصناعية.

