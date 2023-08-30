رابطة الأندية: تطبيق دوري الدور الواحد شر لا بد منه

رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المحترفة، أن تغيير شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2023 - 2024 ليصبح من دور واحد أو من مجموعتين، أصبح شرا لا بد منه، في ظل ازدحام الأجندة الأفريقية للأندية والمنتخب الوطني.

وتابع المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه في تمسك الأندية بإقامة الدوري بشكل الطبيعي من دورين يعني أن المسابقة لن تنتهي قبل شهري أكتوبر أو نوفمبر من العام المقبل، وهو أمر صعب جدا سيضر بالكرة المصرية سواء على مستوى المنتخبات أو حتى الأندية، ونحن حاليا نسعى لتصحيح مواعيد الدوري المصري، بما يتزامن مع باقي الدوريات في العالم.

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وتابع المصدر، أن رابطة الأندية تعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع عامر حسين المشرف على المسابقات من أجل دراسة كل المقترحات، بما يتعلق بشكل الدوري في الموسم الجديد، وسيتم اطلاع الأندية على كل التورات لاتخاذ القرار المناسب بما فيه مصلحة كل الأطراف.

عامر حسين مشرف المسابقات برابطة الأندية، فيتو

عامر حسين يجهز تصوراته لشكل الدوري

ينوي عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقديم تصور للدوري الموسم الجديد لرابطة الأندية المحترفة.

ووضع عامر حسين تصور إقامة الدوري من مجموعتين بسبب ضغط المباريات للأندية المحلية في بطولات الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن المباريات الدولية للمنتخبات.

ووضع عامر حسين كافة التصورات بعمل جدول للدوري من مجموعة واحدة وآخر من مجموعتين على أن تختار الرابطة القرار النهائي بشأن نظام الدوري دون الإضرار بتسويقه.

تعديلات لائحة المسابقات

فيما ينوي عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إدخال بعض التعديلات على لائحة العقوبات الخاصة بمسابقات الدوري في كل الدرجات.

وعلمت فيتو أن عامر حسين سيعرض هذه التعديلات التي ينوي إدخالها على لائحة المسابقات، على مجلس الجبلاية خلال اجتماعه المقرر إقامته الإثنين.

ومن بين أبرز التعديلات التي ينوي عامر حسين عرضها على مجلس الجبلاية، أن يتم زيادة عدد الإنذارات التي يحصل عليها اللاعب قبل إيقافه، ليُصبح الإيقاف بعد حصول اللاعب على أربعة إنذارات وليس ثلاثة كما هو مطبق حاليا.

عامر حسين يكشف سبب التعديل

وقال عامر حسين، إن سبب الاقتراح هو حاجة الأندية للاعبيها فى أكثر عدد ممكن من المشاركات، نظرا لضغط المباريات في الموسم المقبل، ورفع أسماء الخمسة لاعبين مواليد 2001 من قائمة الفرق.

مجلس الجبلاية، أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له، قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم ٧ سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.

أرسلت إدارة المسابقات باتحاد الكرة خطابا رسميا للنادي الأهلي، تخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق الناشئين للموسم الجديد 2023 - 2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد 2003 و2005 و2007 و2008 و2009.

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