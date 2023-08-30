رابطة الأندية تختار محمد شريف أفضل مهاجم في الدوري

اختارت رابطة الأندية المصرية محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، كأفضل مهاجم في الدوري المصري عن الموسم الماضي وذلك عن طريق تصويت الجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية قائلة “ شريف المخيف يكمل فريق دوري_nile لموسم 2022/2023، محمد شريف هو المهاجم الأفضل باختيار الجماهير "

وتفوق شريف علي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وهداف الدوري وفخري لاكاي مهاجم فريق بيراميدز ومحمد حمدي زكي لاعب أسوان.

ورحل محمد شريف مؤخرا من النادي الأهلي باتجاه الدوري السعودي تحديدا نادي الخليج.

الشحات أفضل جناح أيسر

اختارت رابطة الأندية المصرية حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، كأفضل جناح أيسر في الدوري المصري عن الموسم الماضي وذلك عن طريق تصويت الجمهور.

وتفوق الشحات على رمضان صبحي لاعب بيراميدز والشامي لاعب الاسماعيلي السابق والمصري الحالي، وزيكو لاعب فيوتشر.

ونشرت رابطة الأندية صورة لـ حسين الشحات وعلقت عليها: "باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة.

حسين الشحات هو أفضل جناح أيسر لـ موسم 2022/23".

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أفضل مدافع في الموسم

وكانت رابطة الأندية المصرية، أعلنت عن أفضل قلبي دفاع في الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2022 - 2023

ونشرت رابطة الأندية المصرية عبر فيس بوك صورا لـ محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك وكتبت:" بناءً على تصويت الجمهور على كل منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هما أفضل قلبي دفاع خلال موسم 2022/2023

وكانت رابطة الأندية، أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

وفي تصويت آخر وضعت رابطة الأندية الرباعي التالي:

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

محمود مرعي لاعب فيوتشر

عمر فايد لاعب المقاولون العرب

أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا

لتعلن الرابطة فوز حسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم.

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختيار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري.

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم



أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: "حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.